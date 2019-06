’s Werelds snelste tractor heeft 1.000 pk en F1-techniek

En een toffe peer achter het stuur.

In de autowereld zijn er flink wat opmerkelijke records gevestigd. Recentelijk is deze lijst weer een beetje groter geworden met het snelheidsrecord van de Honda Mean Mower. De opgevoerde grasmaaier bereikte een snelheid van 160 km/u in slechts 6,83 seconden. Deze week deed tractorfabrikant JCB er nog een schepje bovenop, door zijn Fastrac 8000 om te toveren in de snelste trekker op aarde.

Na maanden in het geheim aan de Fastrac 8000 te hebben gewerkt, was het deze week de tijd om de proef op de som te nemen en uit te vinden of het zijn missie kon volbrengen. Snel werd duidelijk dat JCB voldoende had gedaan. Op het Elvington Airfield in Yorkshire kwam de tractor tot een maximale snelheid van 166,72 km/u – bijna 20 km/u meer dan Top Gear vorig jaar wist te presteren met zijn eigen ‘Track-tor‘.

De Fastrac 8000 van JCB wordt aangedreven door een 7,2-liter zescilinder dieselmotor, die goed is voor ongeveer 1.000 pk en liefst 2.500 Nm. Normaliter zou de auto schakelen middels een CVT-automaat van Agco, maar voor deze recordpoging had JCB een zestrapsautomaat van ZF in de tractor geplaatst. Puur vermogen is niet het enige waardoor het voertuig bijna 170 km/u wist te bereiken. De Advanced Engineering afdeling van het Formule 1-team van Williams heeft bijvoorbeeld de aerodynamica van de tractor voor zijn rekening genomen.

Uiteraard moest JCB ook iemand zo ver krijgen om plaats te nemen achter het stuur. Gelukkig was dit geen lastige opgave. Guy Martin, bekend van zijn prestaties op twee wielen en zijn unieke persoonlijkheid, wilde wat graag proberen het record te breken. Later dit jaar zal het Britse Channel 4 een documentaire uitzenden waarin de recordpoging wordt uitgelicht.