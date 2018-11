Nederlandse politie hekelt hun nieuwe Mercedes B-Klasse

Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken, tenzij deze gewoonweg stinkt.

Met de toevoeging van de Mercedes B-Klasse aan de politievloot hebben de agenten een aantal fijne auto’s mogen verwelkomen. In totaal heeft de politie 1.250 B-Klasse-modellen aangekocht en deze vervolgens aangewezen als surveillancewagens. Ondanks de voordelen die de Mercedes met zich meebrengt, zijn er blijkbaar ook voldoende keerzijden te bespeuren. Dit blijkt uit een bericht van RTV Oost.

De regionale publieke omroep van Overijssel heeft vandaag een artikel gepubliceerd waarin de verklaringen van vier verschillende agenten uit de omgeving worden besproken. De agenten, die onafhankelijk van elkaar met de omroep hebben gesproken, geven ieder aan dat de auto helemaal niet zo fijn is als aanvankelijk wellicht werd verwacht. Hoewel de B-Klasse (aankoopadvies) in de praktijk goede prestaties levert en zaken als rijcomfort en luxe van relatief hoog niveau zijn, mist de auto op een aantal vlakken volledig de boot. Dit terwijl de auto vorig jaar tijdens de testritten nog als favoriet werd verkozen.

De B-Klasse is eind augustus in handen van de politie gekomen en sindsdien zijn er verschillende onvoorziene problemen aan het licht gekomen. Met name de ruimte binnenin de B-Klasse valt vies tegen. Wanneer de agenten iemand in de kraag hebben gevat, blijkt de wagen regelmatig te klein te zijn om de arrestant fatsoenlijk achterin de auto te krijgen. Dit heeft als gevolg gehad dat een aantal dienders nadrukkelijk hebben gevraagd om in de veel grotere Vito op pad te mogen. Volgens een van de ondervraagden is de reden simpel: “zeker lange arrestanten krijg je met geen mogelijkheid achterin,” zo vertelt hij.

Afgezien van het tekort aan ruimte in de B-Klasse vinden de ondervraagden tevens dat de auto een te lage bodemplaat heeft. Met name tijdens achtervolgingen komt dit probleem aan het licht. Komen de agenten onderweg een hoge drempel tegen, dan zal de bodemplaat het bezuren. Tenslotte schijnen ook de vastgelijmde schakelflippers een groot irritatiepunt te zijn. Hierdoor moeten de agenten gedwongen rijden in de automatische stand, terwijl deze ‘paddle shifters‘ juist sportief rijden bevorderen.

Woordvoerders van de politievakbonden ACP en NBP hebben laten weten nog geen klachten binnen te hebben gekregen. Dit kan echter ook te maken hebben met het feit dat agenten pas net – of nog niet eens – met de auto op pad zijn geweest.

Beeld: @kalslasie op Autojunk.nl