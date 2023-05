Mercedes-Benz A180 limousine – rijtest en video

Voor de Autoblog Instapservice deze week: de Mercedes-Benz A180 limousine in de rijtest.

Enkele jaren geleden was het leven als leaserijder vrij eenvoudig. Er waren een paar modellen met 0% bijtelling, dus daar koos je uit als een normale auto te duur voor je was. Later werd het leven wat meer ingewikkelde. Elektrische auto’s hadden nog wat meer voordeel, de subsidie op PHEV’s droogde wat sneller op. Op dit moment (2023) is de bijtelling op volledig elektrische auto’s iets gunstiger dan op reguliere auto’s, maar echt zoden aan de dijk zet het niet. Vandaar dat we op zoek gaan naar de nieuwe zakelijke toppers: de instappers, maar dan wel het liefst met een sportpakket.

Een echte Mercedes-Benz, maar dan voor de prijs van een normale auto. Het is dan ook niet zo vreemd dat de Mercedes-Benz A-klasse best een succesnummer is. Het heeft overigens wel even geduurd, want de eerste generatie A-klasse was die auto die je oma zo prettig vond. En die kneiterhard faalde in de elandtest. De opvolgende generatie was weer zo’n hoog apparaat en daarna pas kwam er een coole A-klasse.

Voor de rijtest pakten we de Mercedes-Benz A180 in sedan vorm mee. Die overigens ook gefacelift is, net als de zustermodellen. Haalt even diep adem en dat zijn: de A-klasse hatchback, de B-klasse, de CLA vierdeurs coupé, de CLA Shooting Brake, de GLA SUV en de GLB zevenzits SUV; overigens zijn er ook nog elektrische versies: de EQA en EQB.

Wat is het

Dit is de gefacelifte Mercedes-Benz A-klasse, maar je faalt niet voor het petrolhead examen als je de facelift niet direct herkend. De wijzigingen zijn miniem: Mercedes-Benz heeft het over powerdomes op de motorkap, maar eigenlijk zijn het twee extra lijnen. De koplampen zijn ook wat smaller, maar LED is nog steeds optioneel. Ook voor de achterzijde en dat is een voorbode van een vrij lange optielijst, ook wat dat betreft is de A-klasse een echte Mercedes.

Er zijn ook wat nieuwe velgdesigns in maten tot 19”, waaronder de optionele hoogglanzend zwarte multispaaks lichtmetalen velgen met hoogglanzend velgrand. Schijnbaar is de achterdiffusor ook nieuw, maar ook hiervoor geldt: het verschil is amper te zien.

Een geil interieur

Na de oh zo degelijke, maar wat belegen interieurs in Mercedessen uit de jaren 80 en 90 zijn ze in Stuttgart tegenwoordig wel lekker bezig. Overigens moet je dan wel de schermen direct upgraden: standaard heeft de A-klasse twee vrijstaande schermen, één van 7” en het grotere 10,25” display in het midden. Als je de upgrade naar twee 10,25” displays doet komen die achter één zwarte glasplaat te zitten, wat veel lekkerder smoelt. Op die schermen toveren ze dan weer veel gave dingen, zoals een augmented reality weergave van het navigatiesysteem. In de stad worden op het scherm beelden van de frontcamera getoond waar overheen pijlen van de te volgen route te zien zijn.

Details als drie ronde en verlicht luchtuitstroomopeningen in turbinelook zijn een hommage aan de wereld van de luchtvaart, niet dat Mercedes-Benz ooit vliegtuigen heeft gebouwd. De rest van het interieur is fraai afgewerkt met mooie materialen.

Mercedes-Benz A180 en de stoplichtsprint

We zijn overigens weer gefaald om de absolute instapper te kiezen voor de rijtest. Eigenlijk is de langzaamste A-klasse de 116 pk en 280 Nm sterke A180d. De diesel dus, maar die gaat sowieso niet ontzettend scoren in de verkoopstatistieken. Net als de 150 pk sterke A200d en de A220d met 190 pk, voor Nederland is de A250e PHEV met 218pk interessanter (we reden de A250e nog eens in een duurtest).

Om het motorenpalet compleet te maken: er zijn ook nog twee AMG-versies: de A35 met 306 pk en de 421 pk sterke A45S. Daarnaast zijn er nog drie benzine-versies: de 163 pk sterke A200, 190pk voor de A220 en 224 pk voor de A250. Al deze versies behalve de A200 hebben trouwens standaard 4Matic vierwielaandrijving.

De A180 (en A200 en A250e) krijgen een bescheiden 1.3 viercilinder benzinemotor die samen met Renault is ontwikkeld. Het blokje levert voor de A180 136 pk en 230 Nm, maar het is een mildhybride dus levert de starter generator nog 14 pk extra. Het torretje kan vrij zuinig zijn werk doen, 1 op 15 is best goed te doen. En als je je best doet, wordt het nog wel zuiniger.

Op de stoplichtsprint sla je met de A180 niet direct een modderfiguur, hoewel de hoogglans zwarte AMG-velgen wellicht nog meer beloven. De A180 voelt redelijk levendig en sprint in 9,3s naar de 100. Met een topsnelheid van 216 km/u laat je veel EV’s en alle moderne Volvo’s sowieso ver achter je.

De laatste baby-Benz?

Ondanks het verkoopsucces van de A-klasse gaat wellicht toch het bijltje vallen voor de baby-Benz. De ambities van Mercedes-Benz zijn om nog meer luxe merk te worden en daar passen de (relatief) betaalbare auto’s minder goed bij. Vier van de zeven compacte modellen dreigen te sneuvelen, de A-klasse en B-klasse staan schijnbaar hoog op de nominatielijst.

Geniet er dus nog maar even van zolang het kan, straks rijden we allemaal in een te zware, te dure en te hoge elektrische cross-over.

Prijskaartje A180

Allereerst de olifant in de kast maar eens benoemen: Mercedes-Benz heeft de A-klasse als vijfdeurs hatchback, vierdeurs limousine, maar biedt vreemd genoeg ook nog de vierdeurs coupé CLA aan.

Als A180 is de vijfdeurs hatchback er vanaf 42.893 EUR, de limousine kost 43.805 eur en de CLA 45.183 EUR. Als je met een beperkt budget aan het winkelen bent, zijn de verschillen best significant. Op dikkere uitvoeringen is het verschil van 2.300 euro wat minder boeiend.

Aan de andere kant zullen de meeste kopers dan direct voor de CLA Shooting Brake gaan die er vanaf 46.691 EUR is. Of wil je dan liever een GLA of GLB, want ook die auto’s staan op hetzelfde platform. De keuzestress voor de Mercedes koper moet inmiddels levensgroot zijn.

Overigens wil je de Mercedes-Benz A-klasse het liefst met een AMG-line, dan smoelt die een stuk beter. Net als bij de Duitse premium concurrentie doet het wel pijn om dit te doen. Financiele pijn hebben we het dan over, want de vanafprijs stijgt naar 47.882 EUR. Vink nog wat opties aan en de halve ton is zo in zicht.

Conclusie Autoblog Instapservice Mercedes-Benz A180

Je kunt voor hetzelfde geld in snellere auto’s rijden. Of in ruimere. Of in beter uitgeruste. En toch snap ik de A-klasse. Als toegang voor de wereld die Mercedes-Benz heet doet de A-klasse een prima job. Het is een fraaie auto om te zien, de afwerking is subliem, de systemen werken voorbeeldig, de prestaties zijn prima. Het zou zonde zijn als Mercedes-Benz daadwerkelijk besluit om te stoppen met deze baby-Benz. Get one while you can.