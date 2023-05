Campertoeristen terroriseren chique Goudse wijk

De campertoeristen zijn een heuse plaag aan het worden.

Sommige dingen zal ondergetekende nooit begrijpen. De extreme populariteit van de camper is daar een van. Door heel Europa zeulen met een hoop MDF, polyester en chemisch toilet kan toch nooit leuk zijn? Toegeven, met een zeilboot is dat ook het geval, maar dan is de tocht onderdeel van de vakantie. Het zeilen zelf, bezig zijn met de elementen, Pouilly-Fumés drinken en dubbele polo’s dragen. Maar niemand gaat voor zijn plezier 30 uur rijden in een Fiat Ducato, tenzij er dus camperopbouw aanwezig is.

De camper-rijder zal het weerleggen vanwege het feit dat het de ultieme vorm van vrijheid is. Je kan gaan en staan waar je wil. En dat klopt deels. Kijk, je kan GAAN waar je maar wil. Overal waar je met een bedrijfsbus mag rijden, mag je in principe ook met een camper rijden. Maar het staan is het een probleem. Je kan niet zomaar de camper gaan parkeren en een tukje doen.

Campertoeristen in Gouda

Nee, daarvoor dien je naar een camping of speciaal aangewezen parkeerplaats te gaan! Ja, echt serieus. Waar je een zeilboot in principe altijd en overal voor anker kunt leggen (buiten de vaargeul, uiteraard), is dat met een camper niet mogelijk. Enfin, vergeeft u ons de tirade: wij begrijpen niet veel van campers. De bewoners van de Leeuwerikstraat in Gouda ook niet. Die hebben namelijk een groot camperprobleem: hun parkeerplaats staat er vol mee.

Het is een relatief rustige wijk en er is een gratis parkeerplaats langs het water. Tja, dat trekt natuurlijk een hoop camperrijders aan. Dus wat krijg je: campers overal op de Leeuwerikstraat! Via een speciale campingwebsite kunnen mensen grinden en swipen naar een goede overnachtingsplek en deze locatie in Gouda is erg in trek. Ondanks dat fatsoenlijk mens dat in een stad overnacht een hotelkamer regelkt (of op zijn minst een B&B), zetten de camper-eigenaren hun rijdende slakkenhuis neer in de mooie wijk.

Mag niet, hè?

In principe mogen de kampeerders niet overnachten in hun camper in de woonwijk. Ze mogen het voertuig er wel parkeren, maar er niet in verblijven. En dat is precies wat er wel gebeurt natuurlijk. Dat gaat gepaard met de logische overlast. Naast afval zit je met parkeerplaatsen die bezet zijn, waardoor vrienden en familie elders moeten parkeren.

Tevens nemen de enorme slagschepen ook een deel van de rijbaan in beslag. Volgens de gemeente wordt er op gehandhaafd, maar volgens de bewoners gebeurt dat niet. Een boete kost 100 euro, dus in principe kun je voor 33,33 euro per nacht overnachten als je maar 1 bekeuring krijgt. Valt nog mee.

Enfin, zo zie je maar weer, wij Nederlanders hebben ook issues die bloedserieus zijn!

Via: Algemeen Dagblad

Imagecredits: AMC Networks

Meer lezen? Dit zijn de 9 beste campers van het jaar!