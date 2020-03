Mercedes-Benz EQC van Hofele is iets meer premium

De Hofele Mercedes-Benz EQC toont aan dat tuning ook wat kan toevoegen.

De Salon in Genève 2020 die niet doorging heeft zijn sporen nagelaten. In plaats van een grote autoshow was het een midweek van héél véél autonieuws. Mansory was zo slim om even een paar dagen te wachten om daarna met een enorme lading nieuws op de proppen te komen.

On hold

Hofele doet het nóg handiger. Die hebben afgelopen week gewoon even overgeslagen. De tuner zou namelijk ook acte de présence geven in Genève. Ze hadden natuurlijk vorige week het nieuws vrij kunnen geven, maar dan sneeuw je toch een beetje onder. Daarom heeft Hofele al zijn primeurs on hold gezet. Er zijn vijf projecten die de Duitsers nog op de planken hebben liggen.

Mercedes-Benz EQC

Deze Hofele Mercedes-Benz EQC is hun eerste wapenfeit. Hofele presenteert zich de laatste tijd als ‘Mercedes-veredelaar’. Sterker nog, ze brengen het alsof ze al sinds 1915 bezig zijn met Mercedessen. We kennen de tuners uit Donsdorf voornamelijk als tuner van Volkswagens en Audi’s. Pas de afgelopen hebben ze de banden met Mercedes (weer) aangehaald.

Sjeu

Hofele specialiseert zich in carrosserie-onderdelen. Bumpers, skirts, grilles, spoilers: dat soort werk. Bij de Mercedes EQC staat het verrassend goed. De EQC is van zichzelf behoorlijk clean vorm geven. De elektrische SUV van Mercedes heeft nu dankzijde Hofele net eventjes wat meer sjeu.

Turbine

Zeker aan de achterkant is de Mercedes EQC van Hofele erop vooruitgegaan. De achterbumper is een aanwinst. Of de velgen dat ook zijn, moeten jullie eventjes zelf bepalen. Ze zijn opvallend dankzij hun diameter (22″) en turbine-design. De velgen zijn in Dark Shadow Chrome afgewerkt. Als dat niet premium. De velgen zouden bijna een optie van Mercedes kunnen zijn, dus Hofele voelt de sfeer wel een beetje aan.

Armagnac

Dat doen ze sowieso met het interieur. Daar is Hofele helemaal los gegaan op het interieur. Bijna elk onderdeel in het interieur is voorzien van leer of alcantara. In dit geval hebben ze gekozen voor de kleur ‘Armagnac’, wat volgens Hofele uitstekend past bij het ‘Alu Beam’ exterieur. Het enige wat ze dus niet aangepast hebben, is de motor. Hofele heeft de EQC aangepast om te laten zien dat het een elektrische auto ook premium en fraai kan zijn.

Dit was de eerste van vijf nieuwe Hofele projecten. Verwacht in de loop van de week de andere vier.