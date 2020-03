Dit is de eerste keer dat deze zin ‘GP Australië gewoon toegankelijk voor publiek’ daadwerkelijk ‘nieuws’ is.

Nog maar een paar dagen en dan kunnen we ons weer verbazen over de snelheid die Mercedes tóch weer heeft weten te vinden. Dat Lewis Hamilton weer ongenaakbaar blijkt te zijn. En natuurlijk het moment dat Lewis Hamilton iedereen gaat bedanken voor de overwinning van de eerste Formule 1-race van het seizoen de GP van Australië.

Iedereen

Het team, de baancommissarissen, de champagneleveranciers, de organisatie, die mevrouw met de taperecorder tijdens de interviews, de mannen en vrouwen van Petronas, de hond van Toto Wolff, de Olson Twins, Klazien uit Zalk, Jack Plooij, Eddie Wally, Harry Mulisch en Nathan Rutjes: allemaal moeten ze bedankt worden. Gelukkig voor Hamilton komt daar nog een enorme groep bij de bedankt mag worden: het publiek in Australië.

Sporen

Het coronavirus laat zijn sporen na. De GP van China is uitgesteld, de GP van Vietnam lijkt op losse schroeven te staan en de GP van Bahrein wordt gereden zónder publiek. Maar Hamilton moet dus gewoon zorgen dat ‘ie wint dat op Albert Park. De organisatie heeft namelijk bevestigd dat de race gewoon doorgaat. Dat niet alleen, het publiek kan gewoon van de GP van Australië genieten.

Italiaanse teams

Daar de meeste teams Brits zijn, was dat geen groot probleem. De grootste uitdagingen waren echter de teams van Alpha Tauri (Faenza) en Ferrari (Maranello). In Italië zijn er namelijk diverse maatregelen getroffen waardoor mensen binnen moeten blijven en complete dorpen geïsoleerd zijn. Ze waren bij Ferrari en Alpha Tauri (voorheen Toro Rosso) er op tijd bij. Sterker nog, de teams zijn al aanwezig in Melbourne.

Onduidelijkheid

Een week na de GP in Australië zal de GP in Bahrein (22 maart) worden verreden zonder publiek. De Grand Prix van China (19 april) wordt zoals gezegd verplaatst. In Vietnam (5 april) zijn er al diverse Corona gevallen, maar is er nog geen duidelijkheid over de treffen maatregelen. Na die vier races is de eerstvolgende race de GP van Nederland (3 mei).