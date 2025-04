Mercedes-Benz GLC (X253/C253) 2015 – 2023 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Mercedes-Benz GLC (X253/C253) 2015 – 2023.

In dit Autoblog occasion aankoopadvies rijden we met de eerste generatie van de Mercedes-Benz GLC. Hij is er als de X253 en als coupé, de C253. De eerste werd in 2022 opgevolgd door generatie 2 en de tweede in 2023.

De GLC dus, de auto die de GLK had moeten zijn. De eigenzinnige GLK is namelijk de voorganger van de GLC. Als je naar het uiterlijk van die auto kijkt dan zie je een stoer uiterlijk met rechte lijnen, maar ondanks het massieve uiterlijk was het onderhuids een compacte SUV. Mercedes zag hoe Audi met de Q5 en Volvo met de XC60 veel meer succes hadden in dit segment en dus moest het roer om.

Dat roer ging om in 2015 met de komst van de GLC. Veel ronder vormgegeven en niet de nadruk op stoer, maar op modieus. Dat stoere kon je overigens in de uitrusting en uiterlijke opsmuk alsnog prima toevoegen, maar het hoefde niet.

Nog mooier, hij kwam er niet alleen als reguliere vijfdeurs cross-over (X253) maar ook als GLC Coupé (C253). Technisch is de coupé ook gewoon een vijfdeurs cross-over, maar zo ziet hij er niet uit. De voorkant is nagenoeg identiek, maar vanaf de B-stijl is alles anders. De GLC Coupé heeft een aflopende daklijn, zoals je verwacht. Dat kost wel zitruimte achterin en in de kofferbak.

In 2019 is het al tijd voor een facelift. Bescheiden, maar vooral te herkennen aan andere koplampen. Die zijn na de facelift kleiner en platter. Past ie beter in het rijtje met de GLE en GLS. Een ander groot verschil is het MBUX infotainment systeem. Niet aanwezig voor de facelift, maar na 2019 dus wel. “Hello Mercedes”!

Motorisch was de instapper in 2015 de GLC 250 4Matic. Een viercilinder met 211 pk. De meest populaire motorisering kwam echter in 2016, de GLC 350e, een plug-in hybride die de hiervoor genoemde motor combineerde met een elektromotor. Smullen voor de bijtelling toen nog. Diesels waren er ook. Twee viercilinders en een zescilinder diesel zelfs. Wat een tijden nog toen. Overigens voor de facelift altijd met 4Matic vierwielaandrijving.

De motoren die je echt wil komen natuurlijk van AMG. In 2016 kwam de eerste. De GLC 43 AMG. Een 3.0 liter V6 met 367 pk en 450 Nm. In 2018 volgde de GLC 63 AMG en de GLC 63 S AMG. Die hebben een 4.0 biturbo onder de kam met respectievelijk 476 en 510 pk.

Na de facelift veranderde ook het motoren aanbod. De GLC 250 verdween en er komen maar liefst drie nieuwe viercilinders voor in de plaats. De nieuwe instapper is de 197 pk sterke GLC 200 (ook leverbaar met enkel achterwielaandrijving). Daarboven de GLC 300 met 258 pk en de GLC 300e met een gecombineerd vermogen van 320 pk.

Ook na de facelift nog volop dieselen in de GLC. Vernieuwde om precies te zijn. De GLC 200d, de 220d en de 300d. De eerste twee ook met alleen aandrijving op de achterwielen. De topdiesel is de GLC 400d 4Matic met een 340 pk sterke zes-in-lijn motor. Ook een kleine verandering in het AMG trio dat leverbaar is. De GLC 43 AMG krijgt er wat pk’s bij en legt nu 390 pk op het asfalt.

De Mercedes-Benz GLC is op zich een betrouwbare auto, maar ook als tweedehands aardig aan de prijs. Daarom zetten we alles netjes op een rijtje voor als je een Mercedes-Benz GLC (X253/C253) 2015 – 2023 occasion wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Mercedes-Benz GLC (X253/C253) 2015 – 2023 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Mercedes-Benz GLC (X253/C253) 2015 – 2023 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Zoals gezegd is de Mercedes-Benz GLC er als vijfdeurs cross-over en als coupé. Denk goed na over hoe de auto gaat gebruiken. De coupé ziet er dik uit met zijn aflopende daklijn, maar het gaat natuurlijk wel ten koste van de ruimte op de achterbank én de ruimte in de kofferbak. Even goed nadenken wie er mee moeten dus.

Kijk ook even naar de koplampen, voor de facelift zijn LED koplampen nog niet standaard. Wel iets wat een auto als deze eigenlijk hoort te hebben.

De stoelen zitten zowel voor als achterin goed. Voldoende steun en comfortabel voor de langere ritten. Kijk wel even goed om je heen vanaf die luxe zetel. Er zijn veel hoogglans materialen gebruikt in het interieur van de auto en die zijn kwetsbaar voor van die hele kleine krasjes. Van sleutels en lange nagels. Kijk even goed in het licht langs de oppervlaktes.

Check ook de stoelen. Er is in de GLC gebruik gemaakt van synthetisch leer en dat is minder duurzaam dan duur nappaleer. Kijk even goed of er geen scheurtjes in het leer zitten. Vooral die zijsteun waar je steeds langs schuurt als je in en uitstapt is kwetsbaar en daar waar het al dan niet neppe leer onder spanning staat. Op hoekjes en dergelijke.

Over het algemeen zijn de gebruikte materialen goed, de afwerking staat op hoog niveau en dat zie je eigenlijk meteen als je de auto aan een nadere inspectie onderwerpt. Zelfs in de kofferbak is de afwerking nog top. Dus niet alleen waar je het meteen ziet.

Onderstel

Voor wie van een stug geveerd onderstel houdt, zoek een AMG. Lekker hard geveerd en een sportonderstel. De GLC is er ook met adaptieve luchtvering (airmatic). Heerlijk comfortabel. Als ie niet stuk gaat natuurlijk. Helaas komt dat nog wel eens voor. Zeker als de auto langdurig stil heeft gestaan, maar dat moet natuurlijk ook niet, auto’s moeten rijden.

De luchtvering zakt dan in en komt na het starten van de motor niet meer op normale rijhoogte. Het relais is dan vast te komen zitten in de “uit” stand en de compressor slaat niet aan. Zit het relais vast in de “aan” stand dan kan de compressor juist overbelast worden en doorbranden. Het relais vervangen is goedkoop en snel. De compressor vervangen is complex en duur. Check de werking dus goed!

Onder de AMG-versies zit een adaptief AMG-sportonderstel, een sportremsysteem en een snelheidsafhankelijke variabele besturing. Bij de GLC 63(S) gaat nog wel eens het sperdifferentieel op de achteras stuk. Meestal weet de berijder het beste hoe dat komt.

Let even goed op bij de wielen. Zeker de dikke AMG velgen zijn kwetsbaar. Check op stoeprandschade. Kijk meteen even naar het rubber wat om de wielen zit. Een premium auto als deze moet op premium banden staan. Zit er een B-merk onder, denk dan ook even wat de vorige eigenaar nog meer bezuinigd kan hebben op de auto, bijvoorbeeld onderhoud?

Aandrijflijn

De Mercedes-Benz GLC is altijd een automaat. Controleer wel of die automaat soepel schakelt en niet hapert tijdens het accelereren. Hapert de automaat dan zou dat wel eens kunnen wijzen op vervuilde olie in de bak of, nog erger, versleten koppelingsplaten. Zorg dat de automaat voor aankoop naar behoren functioneert, want problemen met de automaat lopen altijd in de papieren. Ben je niet zeker van dat alles voor aankoop goed komt, kijk dan even verder.

We komen wel wat klachten online tegen over het “verslikken” van de automaat. Net alsof de automaat moet zoeken naar de volgende versnelling. Ook het overschakelen van R naar D gaat niet op zijn snelst. Het is niet dat de automaat dan niet goed werkt, het is een producteigenschap. Daar zul je dus aan moeten wennen.

Elektronica

Het infotainment van voor de facelift werkt naar behoren. Prima in gebruik. Na de facelift heeft de GLC het MBUX systeem. Voor de liefhebber is dit 12,3 inch scherm met “hello Mercedes” functie zeker aan te raden. Maar goed het systeem voor de facelift werkt ook prima.

Kijk even naar de optielijst van de Mercedes-Benz GLC occasion die je op het oog hebt. Duitse auto’s eigen is veel niet standaard. Dat geldt ook voor alle veiligheidssystemen en comfort bevorderende assistenten. We kennen in Nederland bij alle merken veel business uitvoeringen, ook bij de GLC, waar veel wel in zit. Goed om in het achterhoofd te houden bij de zoektocht.

Verder komen we online nog wel wat softwaredingetjes tegen. Er is niet echt een lijn in te ontdekken, maar zaken als van kleur veranderde binnenverlichting en meldingen dat de gesloten ramen op ventilatiestand staan komen we tegen. Meestal hangen deze problemen samen met software-updates, maar tip blijft altijd, zorg dat je Mercedes-Benz GLC occasion bij aflevering alle updates gehad heeft.

Motoren

De Mercedes-Benz GLC komt, zoals zoveel Mercedessen, met een hele zwik aan motoren. Allemaal buitengewoon betrouwbaar overigens. De meest gangbare motoren zitten rond de 200 pk en de meest potente is de 510 pk sterke GLC 63 S AMG. Van de 2.0 liter motor met motorcode M274 die ook in de GLC geleverd is, is bekend dat hij soms wat problemen kan hebben met de zuigers die de motor kunnen beschadigen.

Die zuigerschade is geen veelvoorkomend probleem en de oorzaak is de zuigerpen. Overigens is dat probleem opgelost door Mercedes, maar in vroege exemplaren zou het voor kunnen komen.

Bij de viercilinder diesels komen we af en toe wat problemen tegen bij hoge kilometerstanden. Een ruw draaiende motor en rare geluiden uit het luchtinlaatsysteem kunnen duiden op overmatige slijtage van de tuimelaars. Hoor je dit tijdens de proefrit, dan alleen kopen als de tuimelaars voor de aankoop van je Mercedes-Benz GLC occasion grondig gecontroleerd en vervangen worden. Doorrijden kan de nokkenassen en hun behuizing beschadigen.

Ook dit laatste probleem komt maar weinig voor, maar ja, we moeten toch wat vinden bij een merk als Mercedes-Benz. Nog één opmerking over de diesels. De 163 pk sterke C200d wordt online af en toe als ontoereikend omschreven. Niet genoeg power voor het gewicht van de auto.

Nog even voor de plug-in hybrides. Mercedes had in het begin met zijn plug-in hybrides wat last met vocht in de contactdoos van de auto. Check even of alles droog is in de contactdoos. En natuurlijk of de laadkabel erbij zit.

Altijd een goed idee om tijdens de proefrit gewoon even een laadsessie te doorlopen. Dan zie je meteen of alles werkt. Verwacht niet teveel van de actieradius, hij zou zo’n 49 kilometer volledig elektrisch moeten kunnen afleggen, maar online lezen we dat eigenlijk niemand zover komt. We lezen op een forum dat een gebruiker eigenlijk nog nooit een hoger rijbereik dan 29 kilometer heeft afgelezen op zijn dashboard.

Nog even een algemene waarschuwing. Een Mercedes-Benz GLC occasion is niet altijd een origineel Nederlandse auto. Je vindt ook veel bijvoorbeeld Duitse import. Check of de kilometerstand aantoonbaar correct is als de auto uit het buitenland komt. Er wordt flink mee geknoeid. Ook fijn is als de onderhoudshistorie er bij wordt geleverd.

Benzine

GLC 200 2.0 viercilinder mild-hybrid, 197 pk (vanaf 2019)

GLC 250 4Matic 2.0 viercilinder, 211 pk (tot 2019)

GLC 300 4Matic 2.0 viercilinder mild-hybrid, 258 pk (vanaf 2019)

GLC 300e 4Matic 2.0 plug-in hybride, 320 pk (vanaf 2020)

GLC 350e 4Matic 2.0 plug-in hybride, 320 pk (van 2016 tot 2019)

GLC 43 AMG 4Matic 3.0 V6, 367 pk (van 2016 tot 2019)

GLC 43 AMG 4Matic 3.0 V6, 390 pk (vanaf 2019)

GLC 63 AMG 4Matic+ 4.0 biturbo V8 476 pk (vanaf 2018)

GLC 63 S AMG 4Matic+ 4.0 biturbo V8 510 pk (vanaf 2018)

Diesel

GLC 200d 2.0 viercilinder, 163 pk (4Matic optie) (vanaf 2019)

GLC 220d 4Matic 2.2 viercilinder, 170 pk (tot 2019)

GLC 220d 2.0 viercilinder, 194 pk (4Matic optie) (vanaf 2019)

GLC 250d 4Matic 2.2 viercilinder, 204 pk (tot 2019)

GLC 300d 4Matic 2.0 viercilinder, 194 pk (vanaf 2019)

GLC 300de 4Matic 2.0 plug-in hybride, 306 pk (vanaf 2020)

GLC 350d 4Matic 3.0 V6, 258 pk (van 2016 tot 2019)

GLC 400d 4Matic 3.0 zescilinder in lijn, 330 pk (vanaf 2019)

Aanbod Mercedes-Benz GLC (X253/C253) 2015 – 2023 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Mercedes-Benz GLC (X253/C253) 2015 – 2023 is er volop te vinden. Op moment van schrijven staan er zo’n 500 stuks op Marktplaats.nl. Daarvan zijn er slechts 38 een coupé en zo’n 70 stuks zijn diesels.

De goedkoopste is een exemplaar uit 2016 met onder de kap een 250d dieselmotor met 330.000 kilometer ervaring. Op te halen voor 16.995 euro. De duurste is een GLC coupé 63 S AMG met 510 pk uit 2021. Slechts 31 duizend kilometer op de teller en te koop voor 119.995 euro.

Voor het totale aanbod van de Mercedes-Benz GLC (X253/C253) 2015 – 2023 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Mercedes-Benz GLC 250 4Matic Business Solution AMG uit 2018 en die mochten we lenen bij Louwman Mercedes-Benz in Gorinchem.