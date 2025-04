Speciale Mercedes-AMG CLE is voor luie klanten

En voor kopers met keuzestress.

Duik in de configurator van de Mercedes CLE en je krijgt een berg vragen op je afgevuurd. Wat voor type motor wil je? Welk van de acht verschillende motoren wil je? Welke kleur wil je op het exterieur? Zit je te wachten op zes extra USB-C-aansluitingen in de middenconsole?

De mogelijkheden worden nog uitgebreider als je bij de Manufaktur-divisie aanklopt. Dit is de speciale afdeling waar je gepersonaliseerde Mercs kunt samenstellen. De Manufaktur-medewerkers hadden blijkbaar tijd over, want nu komen er auto’s die het personeel zelf heeft samengesteld. Ideaal voor mensen die wel het geld en de zin hebben in een speciale Merc, maar geen tijd en/of zin hebben om er eentje zelf te configureren.

Dik uitgevoerd

Alle keuzes zijn al gemaakt. Zo heeft de coupé altijd een matte graphite grey magno Manufaktur-carroseriekleur met gele accenten. De cabrio is op zijn beurt altijd matte spectral blue magno met zwarte details. Beide auto’s staan op 20-inch sloffen en hebben matchende kleuren voor de remklauwen. De speciale CLE heeft ook actieve motorsteunen. Daarmee kun je de verbinding tussen de motor en het onderstel aanpassen voor een zachter of sportiever stuurgevoel.

De extra pakketten mogen natuurlijk niet ontbreken. De coupé en cabrio hebben allebei het AMG Performance High-End Seat Package voor fijne stoelen en het Dynamic Plus-pakket met onder andere een speciaal stuurtje en de eerder genoemde motorsteunen. Hierna worden de pakketten verdeeld onder de coupé en cabrio.

De cabrio heeft twee koolstofvezelpakketten voor het exterieur. Tal van details zijn daarmee gemaakt van carbon-fibre. De coupé krijgt het AMG Night Pack voor het in- en exterieur en nog een Styling Pack voor de buitenkant.

AMG CLE 53

De CLE voor kopers met keuzestress heet de Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ ‘Limited Edition’. Hoe ‘limited’ die ‘edition’ is, weten we niet. Er zijn er in ieder geval twee van. Zowel de coupé als de cabriolet krijgen een Limited Edition.

De basis is wel altijd de AMG CLE 53 4Matic+. Zodoende ligt er een mild-hybride 3,0-liter zes-in-lijn motor in het vooronder die 449 pk en 560 Nm produceert. Het sprintje van 0 naar 100 km/u gaat in 4,2 seconden (4,4 in de cabrio) en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Het vermogen gaat via een negentraps AMG-automaat naar alle wielen.

In juli van dit jaar kunnen de luie of moeilijke AMG-klanten een Mercedes-AMG CLE Limited Edition bestellen. Voor mei 2026 moet je je interesse tonen, want daarna gaat de speciale Merc weer uit de verkoop. Wat de CLE Limited Edition kost, vertelt het merk niet. In Nederland ben je voor een AMG CLE coupé tenminste € 136.634 kwijt en voor de cabriolet € 147.302.