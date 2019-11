Mercedes-Benz viert jubileum voor avonturiers

Ze zijn er alweer 35 jaar mee bezig!

In tegenstelling concurrenten Audi en BMW, maakt Mercedes bedrijfswagens. Bij Audi laat men dat over een Volkswagen Bedrijfswagens en BMW heeft geen bedrijfswagendivisie. Mercedes-Benz heeft op dit moment grofweg genomen drie modellen: Citan, Vito en Sprinter.

Op basis van de Vito zijn er nog een hoop mogelijkheden. Denk aan een witte koeriersbus met teruggetunede basisdiesel of een door Brabus aangepakt exemplaar. Een andere mogelijkheid met deze auto’s is de luxe V-Klasse. Op basis van die V-Klasse bouwt Mercedes-Benz ook de ‘Marco Polo’. De Marco Polo van Mercedes-Benz is de rechtstreekse tegenhanger van de California van Volkswagen.

De Marco Polo wordt dit jaar 35 en dat wil Mercedes niet zomaar voorbij laten gaan. Vandaar de Marco Polo ArtVenture Edition. ArtVenture, dat klinkt avontuurlijk én kunstzinnig. Knap, hoor. We zetten de marketing nonsens aan de kant en wat er over blijft is echt een hele puike camper. Niet alleen omdat je niet zo’n onhandig grote opbouw hebt, maar ook omdat de afwerking meer dan goed voor elkaar is. Toch wat fijner dan zo’n hobby project van een thuisklusser. De ArtVenture onderscheidt zich met een andere kleurstelling, afwerking en materialen.

Er is keuze uit diverse varianten van de 2.0 dieselmotor van Mercedes. De leukste is natuurlijk toevallig ook de sterkste: 240 pk en 500 Nm is niet mis, het geeft de camper namelijk een topsnelheid van 215 km/u. 215 in een camper! Dat is aanzienlijk sneller dan 35 jaar geleden, toen je het nog moest doen met een 88 pk sterke diesel, waardoor 120 km/u de maximaal haalbare snelheid was.