Ook deze compacte ruige crossovers kun jij niet kopen

En deze zou je daadwerkelijk willen kopen.

Crossovers, SUV’s, CUV’sw, Activity Vehicles, terreinwagens. In principe is het hartstikke zonde. Op een enkele uitzondering na, gebruikt niemand zijn auto in het terrein of komen ze er ook maar in de buurt. Toch heeft men graag zo’n auto. Het is een beetje alsof je rondloopt met een kinderwagen, maar geen kind hebt. Je aspireert een levensstijl die (nog) niet voor je is weggelegd.

Het nut van kleine crossovers is helemaal lastig te bepalen. Ze zijn aanzienlijk duurder zonder dat je er daadwerkelijk meer ruimte, prestaties, uitrusting of veiligheid voor terugkrijgt. Sterker nog, meestal ga je erop achteruit. Dat is op zich niet het ergste, dat is eigenlijk de uitstraling van die kleine gebakjes. Een Ford EcoSport op 13″ velgjes is geen stoere look.

Bij Kia hebben ze waarschijnlijk hetzelfde gedacht en hun spiksplinternieuwe Seltos tweemaal flink aangepakt. Mocht je de Seltos niet herkennen, die werd in juni van dit jaar onthuld. Het is het Kia-zusje van de Hyundai Venue, die ook niet naar Nederland komen. Qua formaat moet je denken aan een iets kleinere Hyundai Kona. Terug naar de stoere Kia’s. Er zijn er twee. De eerste is de Kia Seltos X-Line Trail Attack (het beige exemplaar) en is maar liefst 50 mm verhoogd, waardoor de rijhoogte nu 23,5 cm bedraagt. De Seltos X-Line Trail Attack heeft vierwielaandrijving, roofrace met grote lampen erop en nog wat stoere details.

De andere variant (de zilveren) van de Seltos is de X-Line Urban Concept. Deze heeft overigens bijna de zelfde upgrades, maar is meer afgestemd voor gebruik in de stad, zoals de naam al een beetje suggereert. Beide modellen hebben de 1.6 liter viercilinder onder de kap met 175 pk. Deze motor is gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling en zeven verzetten. Productie staat voorlopig niet in de planning, maar kijk er niet raar van op dat de onderdelen achteraf leverbaar worden.