Lease een Donkervoort voor op het circuit

Er is een reden waarom al die lease Megane's niet op de Nordschleife rijden.

Laten we beginnen met het heel goed nieuws waar we trots op kunnen (en moeten!) zijn: Donkervoort gaat erg lekker. Hun laatste project, de D8 GTO-JD70 schijnt enorm in trek te zijn. Sterker nog, het gaat wel even duren voordat alle auto’s gebouwd en afgeleverd kunnen worden.

Maar wat als je zin hebt in een zo’n heerlijk roffelende vijfcilinder Donkervoort, maar niet jaren wil wachten? Daarvoor heeft Donkervoort een topoplossing: Seasonal Lease. Omdat het wel even gaat duren voordat je in een Donkervoort D8 GTO-JD70 kunt wegrijden, heeft Donkervoort een tussenoplossing voor je. Je kunt middels Seasonal Lease alvast instappen in een Donkervoort D8 GTO, D8 GTO Bilster Berg Edition of D8 GTO RS.

In principe is het natuurlijk gewoon een vorm van shortlease. Je leaset de auto voor een korte periode. Wel zijn er een paar dingen anders. Zo geldt de lease in het ‘rijseizoen’. Logisch, je wil niet met 5 graden onder nul met zo’n raket op wielen in de vangrail belanden. Nog een groot verschil is dat je ermee het circuit op kan!

Althans, bij twee van de drie opties. Optie 1 is de Donkervoort D8 GTO-S. Per seizoen kun je hiermee maximaal 6.000 km afleggen. Deze optie kost per maand 1.750 en is enkel bedoeld voor straatgebruik. Optie 2 is de D8 GTO Bilster Berg Edition. Qua kosten zit je op 2.500 euro per maand. Hiermee kun je per seizoen 3.000 km op de straat rijden en 750 km op het circuit. De laatste optie is de D8 GTO-RS. Deze is voor enkel circuit kilometers, 1.500 in totaal. Deze optie kost 3.250 euro per maand.

Het gaat overigens alleen om Donkervoorts die op voorraad staan. Donkervoort is niet de enige die prospects voor een auto ‘verleiden’ met een andere auto. Zo had Saab in 2002 een speciale actie met de 9-3 Cabriolet om deze voor korte tijd te rijden met gegarandeerde inruil voor het 2003 modellen. Een ander voorbeeld is de Porsche 911 Turbo 918 Spyder Edition. Aanstaande 918 klanten ‘mochten’ zo’n speciale 911 kopen om alvast te kunnen rijden in iets bijzonders.

Meer lezen? Dit zijn 12 redenen waarom Donkervoort briljant is.