Mercedes C260L heeft ein-de-lijk een chique grille - Autoblog.nl

Voor nu is ‘ie uniek voor de Mercedes C260L, maar hopelijk komt ‘ie ook beschikbaar voor de Europese modellen.

We hebben het vaak over BMW’s en de enorme nieren. Of Audi’s met gigantische single-frame-grilles. Maar ergens lijken we de Mercedes met gargantueske ster nog weleens over te slaan.

Nog niet zo heel erg lang geleden, was het vrij simpel bij de producten van Das Haus. Mercedessen hadden een chique grille met enkele horizontale lamellen en een subtiele ster op de motorkap. Het is precies hoe het hoort. Tegenwoordig hebben bijna alle Mercedessen zio’n mega-ster in de grille, maar dan kunnen alleen anderen genieten van jouw autokeuze. Dit terwijl het andersom hoort te zijn. Dat je tijdens het cruisen uitkijkt op die ster op de neus. Tijdens het parkeren is het overigens ook erg handig als je geen parkjeersensoren hebt. Ook als je ze wel hebt, trouwens.

Mercedes C260L

Excuses voor de te lange intro, maar in dit geval is het wel relevant. Mercedes heeft namelijk onlangs de nieuwe C-Klasse geïntroduceerd. Ook zijn de prijzen van de Mercedes C-Klasse gelekt, eh, bekend gemaakt. Maar tot nu toe hebben alle Mercedes C-Klasses zo’n enorme ster in de grille. De nieuwe Mercedes C260L heeft dat níet.

Net als veel andere primeurs van vandaag maakt deze auto zijn debuut op de Shanghai Auto Show 2021. Uiteraard is deze uitvoering van de C-Klasse (modelcode: V206) specifiek voor de Chinese markt bedoeld. Daar wenst men in elke klasse een langere wielbasis, voor meer ruimte en prestige.

Met name dat laatste is een dingetje, want het gemiddelde postuur van de Chinese bijrijder zal compacter zijn dan dat van de gemiddelde Noord-Europeaan. Nog een verschil is dat men zich in China graag laat rijden, niet alleen S-Klasse eigenaren hebben daar een chauffeur.







Foute grille ook mogelijk

Mocht je trouwens de foute grille in je Mercedes C260L willen, dan is het dat gewoon mogelijk. Verdere details ontbreken voorlopig nog eventjes. Volgens Motor1.com is de verlengde C-Klasse 4,882 meter lang en bedraagt de wielbasis 2,954 meter.

Mocht je geen timmermansoog hebben, dan kun je aan de chromen ‘L’ zien dt je met een verlengde C-Klasse van doen hebt. De Mercedes C260L is een Chinese motoruitvoering en staat voor een 1.5 turbo viercilinder plus 48V-aggregaat. Je kan deze combinatie zelfs in een karige CLS krijgen…