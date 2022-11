Mercedes C400e maakt de AMG C63 overbodig

Mercedes onthult ietwat stilletjes de C400e, die wel een hele fijne plek in het gamma krijgt.

Er moet ondergetekende even iets van het hart ter introductie van dit artikel – wat wellicht de titel ook uitlegt. Dan heb ik het over de Mercedes-AMG C63 E-Performance. Ja, we moeten weer even benadrukken dat de motor geen V8 meer is. De reden waarom is overduidelijk, maar voor ondergetekende creëert het een ander probleem dan je denkt. De W205 en helemaal de W204 hadden een enorm uitgesproken karakter dankzij die V8. De W206 kun je, heel oneerbiedig gezegd, het best zien als een met elektromotoren en turbo’s opgevoerde C200. Flink opgevoerd en met 680 pk zal het vast lekker vooruit gaan, maar die viercilinder zorgt voor een beetje ontbrekend karakter. Die mening kan nog veranderen, maar ik vraag me eigenlijk een beetje af of de C63 zo wel echt de fijnste C-Klasse is om te hebben, omdat het zeker niet de enige viercilinder PHEV-versie van een C-Klasse is. Wel de duurste: de verwachte vanafprijs zit ver boven de 120.000 euro. Dat is twee keer zo duur als de C300e PHEV.

Mercedes C400e

Een nieuwe versie van de Mercedes C-Klasse treedt ten tonele en die laat misschien wel het beste zien waarom de C63 een beetje moeilijk goed te praten is. De Mercedes C400e werd stiekem onthuld (lees: toegevoegd aan de configurator) en het is de nieuwste plug-in hybride versie van de C-Klasse. Zoals de naam al zegt wordt deze boven de C300e geplaatst. Die levert al een redelijke 313 pk dankzij een viercilinder gekoppeld aan een elektromotor en een accu en dat levert bijvoorbeeld een sprint op van 6,2 seconden. Er is daar nog wel ruimte boven.

Topversie

De C400e is namelijk – AMG-versies niet meegerekend – de nieuwe topper. De veranderingen vergeleken met de C300e zitten hem vooral in de benzinemotor. Deze is voor de C400e opgevoerd naar 252 pk waar dus nog 129 elektro-pk’s overheen komen. Een totaalplaatje van 381 pk dus, al telt Mercedes die altijd normaal bij elkaar op (wat voor het systeemvermogen eigenlijk valsspelen is). Desalniettemin sprint de Mercedes C400e naar 100 in 5,4 seconden (6,2 seconden voor de C300e). Een zeer royale waarde. Verder is het allemaal krek eender met de C300e 4MATIC: een elektrische actieradius van 110 km bijvoorbeeld. Een zeer goede score.

Prijs

Ook wordt gelijk duidelijk dat de Mercedes C400e een vanafprijs heeft van 73.002 euro. Dat is ietsje meer dan de C300e (die kost alles vanaf 61.967 euro) met de kanttekening dat je dan een C400e 4MATIC AMG-Line vergelijkt met een C300e Luxury Line zonder 4MATIC. De C300e 4MATIC AMG-Line kost 69.914 euro en dus is de upgrade naar de C400e een vrij goedkope. Wij zouden het wel weten.

Je hebt behalve aankleding overigens weinig te kiezen bij de Mercedes C400e, want de 4MATIC AMG-Line als Limousine is de enige keuze momenteel. Geen Luxury Line, geen achterwielaandrijving en geen stationwagon. Wel zo makkelijk. En aangezien dit ook een viercilinder PHEV is, is in wezen het enige échte verschil met de C63 een paar luttele seconden op de sprint. Wat ondergetekende betreft heeft de C400e de keuze voor een C63 nog minder aantrekkelijk gemaakt.