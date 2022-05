Nieuwe Mercedes-AMG C63 krijgt 680 pk als goedmakertje

Als goedmakertje voor het missen van de V8? De nieuwe Mercedes-AMG C63 komt aan vermogen niets tekort.

Helaas zet de trend van downsizing door. Uiteindelijk tot er helemaal geen ronkende verbrandingsmotor onder de kap ligt en een model volledig geëlektrificeerd wordt. De nieuwe Mercedes-AMG C63 levert zijn geblazen 4.0 V8 in en krijgt daarvoor een hybride aandrijflijn in de plaats. Met een viercilinder. Mercedes-AMG wil het toch een beetje goedmaken.

Een vierpitter in plaats van acht cilinders is een flinke teleurstelling. Bij AMG begrijpen ze dat ook wel. Helaas moeten ze wel door regelgeving vanuit de EU overlords. De compensatie vanuit Mercedes-AMG komt in vorm van schofterig veel vermogen. Een doekje voor het bloeden?

De volgende generatie Mercedes-AMG C63 haalt 680 pk systeemvermogen uit de geblazen 2.0-liter M139 viercilinder in combinatie met een elektromotor. Dat bericht Autocar.

Dik 400 pk perst de vierpitter eruit, terwijl de elektromotor zorgt draagt voor nog dik 280 pk. Daarmee levert de C63 maar liefst 170 pk meer in vergelijking met de huidige BMW M3.

Om dat vermogen een beetje fatsoenlijk op de weg te krijgen is de nieuwe C63 uitgerust met 4Matic vierwielaandrijving. Reken maar dat de sprinttijden indrukwekkend zullen zijn. Zo achterlijk veel vermogen in een relatief compacte sedan is interessant. Tegelijkertijd kan een teleurstelling niet uitblijven. De emotie van viercilinders is nu eenmaal niet op het niveau van een achtcilinder: hoe snel het ook gaat.

De onthulling van de C63 is later dit jaar.