Autoblog-lezer spot dikke nieuwe AMG’s op vakantie

Drie keer raden welke AMG dit is. Hint: hij heeft net zo veel cilinders als uitlaten.

Op vakantie kom je vaak dingen tegen die je in Nederland niet tegen komt. Dat is ook een beetje het idee van op vakantie gaan. Dit geldt tevens voor auto’s: op vakantie kun je auto’s tegenkomen die je in onze contreien niet of nauwelijks ziet.

Dat kan een bijzondere sportauto of klassieker zijn, maar ook een gecamoufleerde testauto. Dat zijn misschien niet de mooiste auto’s om te zien, maar het is wel leuk om iets mysterieus tegen te komen.

Vandaag kregen we foto’s binnen van een Autoblog-lezer die twee keer een gecamoufleerde Mercedes tegen het lijf liep. Het gaat om een sedan en een station, die hij ergens ten zuiden van Stuttgart tegenkwam. Aan de Panamerica-grille en de uitlaten is te zien dat het om dikke AMG’s gaat.

Het is niet heel moeilijk te raden naar welke auto we hier kijken. Het kan bijna niet anders of dit is de nieuwe Mercedes-AMG C63. We weten nog niet helemaal zeker of die ook C63 gaat heten, maar daar gaan we gemakshalve wel vanuit.

Het mag inmiddels bekend zijn dat er sowieso geen 6.3 V8 in komt te liggen. En ook geen 4.0 V8. De nieuwe topversie van de C-klasse krijgt gewoon een 2.0 vierpitter. Strikt genomen is het dus eigenlijk een C20 AMG. Maar ja, dat is marketing-technisch niet de beste naam.

Zoals je kunt zien op de foto’s krijgt de nieuwe C63 wel gewoon de traditionele vier uitlaten. De sedan op de foto’s heeft maar twee uitlaten, maar het moge duidelijk zijn dat dit niet de definitieve look is.

Het geluid dat uit deze uitlaten komt zal niet heel indrukwekkend zijn, maar het vermogen is dat wel. De nieuwe C63 krijgt namelijk maar liefst 680 pk. Daarvan is 476 pk (!) afkomstig uit de viercilinder, terwijl de elektromotor goed is voor nog eens 204 pk. Een hele cultuurshock, maar zoals je op de foto’s kunt zien: dat geldt niet voor het uiterlijk.

Kom je nu zelf ook iets leuks tegen op vakantie, of het nu een testauto is, een dikke supercar of een mooie klassieker: we zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots. Als je de tag ‘Vakantiespot-2022′ gebruikt zie je misschien je foto’s terug in ons overzicht van vakantiespots. En je maakt ook nog eens kans op een mooie Autoblog-handdoek.