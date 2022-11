Raad eens wat voor interieur de BMW M4 Alcantara heeft

Hint: de BMW M4 Alcantara heeft geen lederen bekleding. Waarvan is de bekleding dan wel gemaakt?

Het gebeurt vrij vaak dat automerken samenwerken met merken die verder weinig met auto’s te maken hebben. Dat is namelijk een stukje keiharde marketing vanuit en voor beide partijen. Toch zijn er ook samenwerkingen die ervoor zorgen dat een auto er ook echt op vooruit gaat. De Volkswagen Polo Beats Edition heeft ook echt Beats-speakers (die waarschijnlijk beter zijn dan de standaard speakers), de Bentley Continental Breitling Edition kreeg een speciaal Breitling-uurwerk in het dashboard en zo zijn er meerdere voorbeelden.

BMW M4 Alcantara

BMW werkt nu ook samen met een bedrijf dat zo hun producten mooi in een BMW verwerkt krijgt. Dit is de BMW M4 in samenwerking met Alcantara. Voor wie het niet wist (ondergetekende wist het ook pas vanaf de eerdere samenwerking tussen BMW en het Italiaanse stofbedrijf): alcantara is de naam voor het recent populair geworden stofje voor de bekleding van auto’s, maar de naam komt van Alcantara S.p.A. uit Italië dat ermee begon. Dan weet je het even.

One-off

De samenwerking is wederom een manier om het 50-jarige bestaan van BMW M te vieren, waarschijnlijk voor één van de laatste keren dit jaar. De vaklui van Alcantara hebben het interieur van een BMW M4 Competition (G82) voorzien van het stofje. Overigens gaat dat verder dan een alcantara zitting in een lederen stoel: het zit op veel plekken in dit geval.

Laten we het zo zeggen: alles wat niet alcantara is, is aluminium of koolstofvezel. De stoelen, het stuur, het dashboard en de middenconsole bestaat grotendeels uit het spul. Het merendeel is zwart, maar op veel plekken wordt contrast aangebracht door gebruik te maken van felgroen alcantara. De BMW M4 door Alcantara is gespoten in de lanceerkleur Sao Paolo Yellow en dus is het stof ook die kleur.

Unieke details BMW M4 Alcantara

Wel heeft Alcantara hun kans schoon gezien om even wat leuke details toe te voegen. Om het 50-jarige bestaan van M te eren is de hoofdsteun voorzien van het BMW M-verjaardagslogo. Het echte bijzondere werk zit hem in de bovenkant van de deurbekleding. Daar is een stuk Sao Paolo Yellow stof voorzien van de skyline van Milaan met de tekst ‘Milano’ erin. Zo krijgt deze Duitse auto toch nog een stukje Italië mee. De auto is dan ook onthuld in het BMW House of Milan.

Het gaat om één exemplaar en wat daarmee gaat gebeuren is niet bekend. Voor nu is de BMW M4 Alcantara een showpony voor BMW zelf.