Mercedes deuren tegenwoordig ook een optie?

Bijbetalen voor de deuren op je Mercedes. Of is hier iets anders aan de hand?

De premium autofabrikanten staan erom bekend dat je flink los kunt gaan met opties. Van een kale Audi, Mercedes of BMW wordt niemand vrolijk. Voor zover bekend zijn deuren nog wel inbegrepen op je premium Duitser, maar wat is er dan aan de hand met deze Mercedes?

Helaas voor de eigenaar is dit een gevalletje diefstal. Je kunt het nog van de positieve kant bekijken. De velgen en banden zijn ongemoeid gelaten. De eigenaar kan technisch gezien rijden zonder de deuren van zijn Mercedes. In de Verenigde Staten zijn buggy’s immers de gewoonste zaak van de wereld.

Alle gekheid op een stokje. Op zondag 12 april heeft tussen 23:30 en 13 april 09:00 de diefstal van de vier Mercedes portieren plaatsgevonden. Een exactere tijdsindicatie was helaas niet mogelijk. Er zijn voor zover bekend geen getuigen en de eigenaar lag op één oor. Vanzelfsprekend is de politie op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Het incident vond plaats aan de Senecalaan in Den Bosch.

Dit soort diefstallen gebeuren vaak op bestelling. De dieven kregen in dit geval mogelijk een ‘order’ voor vier deuren van een Mercedes C-klasse. Vervolgens is er gezocht naar een slachtoffer. Andere gewilde items van auto’s zijn katalysatoren, airbags of infotainmentsystemen.

Foto via Politie Den Bosch op Facebook