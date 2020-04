Mercedes grote winnaar F1 Project Pitlane

De samenwerking tussen Renault en Red Bull was minder succesvol

In de strijd tegen het virus zijn zeven Formule 1-teams ‘Project Pitlane’ gestart. De teams gebruiken hun technische expertise om beademingsmachines en andere apparatuur te ontwikkelen. Zo ook Renault en Red Bull, die sinds 2019 misschien wel een beetje water en vuur zijn. Tijdens de coronacrisis besloten ze samen een beademingsmachine te ontwerpen.

BlueSky

Red Bull Racing en Renault F1 ontwikkelden samen de BlueSky. Voor de ontwikkeling van het beademingsapparaat is samengewerkt met Lifeline Technologies. Dit is een bedrijf dat medische apparatuur ontwerpt. De BlueSky uit Project Pitlane bleek helaas niet geschikt om te wisselen van stand. De machine moet bij patiënten met corona naast beademen ook in een andere stand gezet kunnen worden. Mensen die besmet zijn met COVID-19 krijgen veel sneller last van vocht achter de longen. Als dit verwijderd is moet de machine anders ingesteld kunnen worden. Omdat de beademingsmachine hier niet toe in staat is kwam er geen goedkeuring voor de BlueSky. Het bleek te complex om de machine aan te passen.

Bestelling

Officieel was er nog geen bestelling geplaatst door de Britse overheid. De Britse overheid riep zelf verschillende sectoren op hun steentje bij te dragen vanwege een tekort aan apparatuur. De Formule 1-teams deden dit met Project Pitlane. Deskundigen controleren beademingsapparatuur voor het in gebruik genomen mag worden. De BlueSky voldeed niet aan de eisen en kwam niet door de controle. De bestelling is nu compleet van de baan. Een woordvoerder van de Formule 1 zegt dat Red Bull en Renault trots kunnen zijn op hun inzet. De teams blijven meewerken aan Project Pitlane.

Mercedes wel succesvol

Naast Red Bull en Renault namen ook Haas, McLaren, Racing Point, Williams en Mercedes deel aan Project Pitlane. Mercedes had meer succes bij het ontwerpen van een beademingsmachine. Zij kwamen wel door de keuring. Beademingsapparatuur van Mercedes wordt inmiddels al gebruikt in Groot-Brittannië.

Bron: The Guardian