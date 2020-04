Novitec McLaren Senna gaat over de 900 pk

900+ pk de achterwielen, want de Novitec McLaren Senna is er eentje van extremen.

De McLaren Senna is sinds de onthulling al een controversieel model. Een supercar waar je gek op bent, of eentje waar je van gaat kokhalzen. Er is geen weg tussenin. De Britse autofabrikant heeft de Senna in alle opzichten tot de ultieme racer gemaakt. Toch vonden ze bij Novitec dat de McLaren Senna nog een tandje heftiger kon.

Het begint met de aandrijflijn. De 4.0-liter twin-turbo V8 uit Woking kennen we al jaren. Normaal gesproken in de Senna goed voor 800 pk en 800 Nm koppel. Novitec geeft de McLaren Senna maar liefst 902 pk en 888 Nm koppel. Daardoor sprint de supercar in 2,7 seconden naar honderd kilometer per uur. De acceleratie naar 200 km/u is in 6,5 seconden gedaan. De topsnelheid ligt op een bizarre 335 km/u. De tuning aan de motor voert de tuner uit door middel van een NOVITEC N-TRONIC module.

De Europese specificatie van de Senna klinkt wat braafjes. Daarom heeft Novitec de uitlaten van de McLaren Senna flink aangepakt. Er zit een nieuw uitlaatsysteem met twee 95 mm sierstukken. Het heeft nu wat meer weg van de Amerikaanse uitvoering van de Senna. Klanten kunnen kiezen voor een matte of een gepolijste afwerking.

Over Amerika gesproken. In samenwerking met Vossen heeft Novitec dit setje 20- en 21-inch lichtmetalen velgen verzonnen voor de McLaren Senna. De auto staat op Pirelli P-Zero’s. Aan de voorkant hebben we het over 255/30 ZR 20, achter gaat het om enorm brede 325/25 ZR 21 banden.

Wie zijn McLaren Senna bij Novitec brengt kan een persoonlijk racepak mee bestellen. Ook is het interieur van de Britse supercar naar eigen smaak aan te passen. Een verbetering, of was de Senna al extreem genoeg?