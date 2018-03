Koop dan! Mercedes E 320 limo

En zo duur is deze limo niet eens.

Wie op zoek is naar een kant-en-klare limo van Mercedes-Benz, zoek niet verder! Wel zijn er aan dit exemplaar voor- en nadelen verbonden…

Laten we met het positieve beginnen: deze E 320 is door de kundige carrosseriebouwers van Binz aangepakt. Ook de aangebrachte supercharger beschouw ik als positief: het vermogen is opgeschroefd naar 330 pk. Dat is een flinke bonus, aangezien de 3.2 liter V6 standaard 221 pk levert. De 330 paarden worden losgelaten op de achterwielen, terwijl het schakelen uit handen wordt genomen door een 5G Tronic-automaat. Daarnaast zijn er Brembo-remklauwen gemonteerd, gelukkig geen opvallend rode exemplaren.

Zoals je ziet is de E 320 uitgebreid met twee extra deuren, gewoon te openen vanuit het interieur. Een simpele deurgreep was in dit geval gemakkelijker en goedkoper, maar goed. Ook de andere pookknop valt absoluut niet in de smaak: het is vervangen voor een ijzeren pop. Afschuwelijk!

En dan nu het prijskaartje: de vraagprijs is 78.888 dollar. Waarschijnlijk wil de verkoper er vliegensvlug van af, aangezien de ombouwkosten ruim 180.000 dollar waren. Het is sowieso een opvallende advertentie met hopelijk geen addertje onder het gras.