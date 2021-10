Koop de allerdikste Mercedes E500 van Marktplaats

We durven die stelling wel te poneren. Dit is de allerdikste Mercedes E500 van Marktplaats. Want Brabus.

Mercedes en Brabus. Een combinatie die garant staat voor veelal knotsgekke creaties. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze S klasse coupe met 6,9 liter V12? Of anders van dit apparaat, een Brabus E V12, die nog steeds de titel ‘snelste sedan ooit’ draagt? Knotsgek, peperduur en rammend ordinair. Precies wat we mooi vinden dus.

Maar nu hebben we er een gevonden die wel knotsgek en rammend ordinair is, maar niet eens zo vreselijk duur. Het gaat om een witte E500 uit 2003, die door Brabus is omgetoverd tot een 5.8. Gewoon te vinden op Marktplaats met een prijs van € 23.999,00.

De allerdikste E500 van Marktplaats

En wat krijg je dan voor die net-geen-24.000-euro? Nou, een witte Mercedes E500. Dat had ik toch al gezegd? Maar niet zomaar een Mercedes E500, maar een -volgens de verkoper- een “Mercedes-Benz E-klasse 5.8 BRABUS ( B11) MEGA FULL SPECIAL E”. En die wil je!

Zoals gezegd ligt er een 5.8 liter V8 in het vooronder die 400 pk levert. Is voor Brabus-begrippen niet eens zo bizar veel. De kilometerteller staat op 41.066, maar de RDW kan niet aangeven of dit correct is. De auto is namelijk in 2019 ingevoerd in Nederland.

Met die 5.8 liter V8 ga je van 0 naar 100 in 6 seconden. Helaas is de begrenzer er nog niet afgesloopt en stopt het feest al bij 250 kilometer per uur. Maar ach, zo hard mag je toch nergens…

Wil je hem kopen?

Nou, dat kan. Daarom staat de auto ook op Marktplaats. Maar wees gewaarschuwd, je mag alleen bellen als je interesse hebt. Een bod via de mail wordt niet geaccepteerd. Sterker, je mag ze helemaal niet mailen. Bellen zul je.

Maar goed, als je dat hebt gedaan kun je dus mooi wel de nieuwe eigenaar worden van de allerdikste Mercedes E500 van Marktplaats. We roepen het niet vaak, maar vandaag doen we dat wel. Komt ‘ie:

KOOP DAN!!!!