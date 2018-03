Terugroepactie voor de Model S

Tesla roept de Model S van voor april 2016 terug, in verband met een issue rondom de stuurbekrachtiging.

Wereldwijd gaat het om ongeveer 123.000 elektrische auto’s, waarbij een onderdeel van de stuurbekrachtiging moet worden vervangen vanwege mogelijke roestvorming bij bouten. Tesla kondigde de terugroepactie aan via een e-mail, daarin stond dat men “observed excessive corrosion in the power steering bolts.” Het probleem komt vooral voor op koudere locaties, waar men bv veel strooizout gebruikt. De vijf Europese landen met de meeste Model S-Tesla’s zijn Noorwegen, Denemarken, Nederland, Duitsland en Zwitserland.

If the bolts fail, the driver is still able to steer the car, but increased force is required due to loss or reduction of power assist,… This primarily makes the car harder to drive at low speeds and for parallel parking, but does not materially affect control at high speed, where only small steering wheel force is needed.