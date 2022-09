Mercedes E60 AMG: beste auto ooit te koop in NL!

De Mercedes E60 AMG is het beste van het beste. En anders helemaal niets!

Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt! Het is een opmerking die je bij elke automeeting hoort. Oude auto’s zijn per definitie leuker dan nieuwer. Niet alleen zit er vaak een verhaal aan vast, ze zijn ook bereikbaarder. Dat laatste is hier absoluut niet het geval.

De Mercedes E60 AMG van de W124-generatie die je op de foto’s zit is namelijk net zo duur als een bijna nieuwe E63 AMG van de W213-generatie. Ja, we beginnen even met de prijs: 164.950 euro.

Dat is een enorm bedrag voor een auto uit 1995 met 145.000 km aan ervaring op de klok. Toch is het eigenlijk een koopje. Uiteraard heeft dat te maken met de kwaliteiten van deze opper-E-Klasse en de beschikbaarheid.

Wat is het nu?

Want wat is de Mercedes E60 AMG eigenlijk? Simpel, het is de AMG-versie van de E500. De E500 was op zijn beurt weer een samenwerking tussen Porsche en Mercedes.

Door velen wordt die auto (niet onterecht) aangeduid als de beste auto ter wereld. Deze E60 AMG is nog meer beter, want hierbij mocht AMG zijn plasje eroverheen doen.

De E60 heeft een grotere en sterkere V8. De basis is dezelfde M119, maar in dit geval is deze 6 liter groot en levert ‘ie 381 pk. Daarmee kun je in 5,3 seconden naar de 100 km/u knallen.

De E60 heeft een AMG-sportonderstel en kun je verder herkennen aan de AMG-sportuitlaten. Ook donker houtinleg is aanwezig. Een foute Duitser moet fout hout aan boord hebben, uiteraard.

Mercedes E60 AMG waarde

Overigens hangt de waarde sterk af of het een ‘fabrieks-AMG’ is. Deze auto komt namelijk uit de periode dat AMG geen eigendom van Mercedes was. AMG heeft een naar schatting zo’n 100 tot 150 exemplaren van deze E60 AMG gebouwd, maar ook een hoop 500 E’s en E500’s omgebouwd naar E60-specificatie. Deze heeft AMG op de motordeksel staan:

Check daarnaast even of het ‘957’ (technologie-pakket) aanwezig is. Die code hebben originele exemplaren wél en omgebouwde E500’s níet. Extra bijzonder aan dit exemplaar is de aanwezigheid van het Limited-sportinterieur. Dat is voornamelijk heel erg jaren ’90 en paste perfect bij de Cavello-trainingspakken die toen in de mode waren.

Geen echte Hammer

Overigens moet je de pre-500 modellen met V8 buiten beschouwing laten, dat zijn namelijk echte ‘Hammers’ en dat is deze dan weer niet. Lekker verwarrend, hé? De Hammers zijn de jaren ’80 E-Klasses die niet door Porsche ontwikkeld zijn.

Enfin, dit lijkt dat een echte Mercedes E60 AMG te zijn. Eentje in het groen met heerlijk foute tweedelige AMG-pannenkoekvelgen, alhoewel de 17 inch Evolution wielen destijds standaard waren. Ach ja, die zijn nog wel te vinden en kunnen perfect dienst doen als winterset. Interesse ? Je kunt de advertentie hier bekijken!

Met dank aan @bas77 voor de tip!

Uiteraard hebben we speciaal voor jou op deze zondagmiddag ook wat kijkvoer:

En deel 2 natuurlijk:

