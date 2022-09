Lamborghini met 250 km/u op A28, Dutch Performante is auto kwijt

Met een Lamborghini 250 km/u is echt niet heel erg moeilijk. Balen voor de eigenaar – Dutch Performante.

Na wat Europese roadtrips de afgelopen weken konden we wel concluderen dat de maximumsnelheid in Nederland bijzonder laag is. Met name overdag is het op sommige stukken snelweg bijzonder lastig om je aan de snelheid te houden. Een kleine overtreding is zo gemaakt en dat gebeurd dan ook geregeld.

We zijn dus absoluut niet roomser dan de paus. Toch is er altijd baas boven baas. Waar wij met onze bejaarde Duitsers (behalve @nicolasr, die heeft verse Duitsers) af en toe voorbij de 120 gaan, maakte Dutch Performante lekker gek met zijn, je raadt het al, Lamborghini Huracán Performante! Dat meldt de kwaliteitspublicatie Omroep Flevoland.

Dutch Performante

De overtreding beging de Heer Performante niet in Flevoland, maar op de A28 voorbij Beilen, richting Assen. De politie zag de Lamborghini voorbij komen en besloot de auto te volgen. Zonder de opwindende stem van Aad van Toor of zalvende stem van Leo de Haas moest de politie flink gas geven om hem te kunnen volgen.

Er werd een snelheidsovertreding geconstateerd van 96 km/u (na correctie) te hard rijden. Ai. Omdat de heer Nederlandse Performante geen rijbewijs bij zich had, zag de politie zich genoodzaakt om de Lamborghini in beslag te nemen.

Uiteindelijk zal de Officieer van Justitie zich buigen over de zaak en de boete vaststellen. De bekende Vlogger en Instagram persoonlijkheid pakte het sportief op over de inname van zijn Lamborghini:

Eigen schuld dikke bult, moet je maar je rijbewijs bij je hebben. Dutch Performante, lekker nuchter.

A28 gevaarlijk voor Lamborghini’s

Voordat de gehele goegemeente die geen social media begrijpt erover heen valt en zegt ‘Wie?’, een Nederlander met een Lamborghini. Dus een petrolhead. En voor wie 250 te hard vindt, met zo’n Lamborghini zit je dan net in zijn 4 en de A28 naar Assen is vrij leeg en overzichtelijk.

Wel knap is dat hij het zonder crashen heeft gedaan. In een Lamborghini Aventador is de snelweg richting Assen namelijk levensgevaarlijk als je 130 km/u rijdt.

Check hieronder hoe lekker de Huracán van Dutch Performante klinkt:

Fotocredit: Politie Team Verkeer Noord-Nederland.

Meer lezen? Dit zijn ALLE versies van de Lamborghini Huracán!