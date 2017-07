Mercedes: “Eddie Jordan moet kappen met fake news over ons”

Enige tijd geleden pookte de voormalige teambaas het vuurtje op door te stellen dat de Duitsers binnenkort vertrekken uit de F1, tot groot ongenoegen van diezelfde Duitsers.

Volgens Jordan zou Mercedes er over een paar jaar voor kiezen om de stekker uit het fabrieksteam te trekken. De Duitsers zouden in dat scenario nog wel motorleverancier blijven en dat alles heeft te maken met het vermeende vertrek van een hoofdsponsor. Ook vond Jordan dit wel een plausibel verhaal omdat hij “het zelf op die manier zou doen”. Juist ja.

Toto Wolff is echter niet blij met de sprookjes die Jordan verspreidt. De geruchten zouden leiden tot twijfels bij personeel in het team en in de fabriek en daarmee gaat de voormalige teambaas volgens The Big Bad Wolff een paar stappen te ver. Een grapje is leuk, maar niet als dat ten koste gaat van het welzijn van medewerkers.

Verder benadrukt Wolff dat er helemaal geen sponsors stoppen en dat Mercedes gewoon vrolijk blijft meedoen domineren in de Formule 1. Toch is Jordan er zeker van dat bank UBS en olieboer Petronas na 2018 stoppen met het sponsoren van Mercedes als de contracten zijn afgelopen. Volgens EJ is dat het moment waarop de renstal tot de conclusie kan komen dat de baten niet meer opwegen tegen de kosten. Hij trekt zich bovendien weinig aan van het gemor van Wollf, getuige de volgende quote:

“I’m in the job of reporting what I know, that’s what I’ll do, and no one is going to shut me up. If it’s complete crap and not one cent of it is true, then of course they should say that, they should answer.”