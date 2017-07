Opgelet! Politie test vanaf nu op drugs in het verkeer

De dudes hierboven zijn het er duidelijk niet helemaal mee eens.

Sinds afgelopen weekend mag de politie gebruikmaken van de zogeheten Drugs Check 3000. Deze speekseltest kan binnen een paar minuutjes aangeven of de bestuurder in kwestie onder invloed is van cocaïne, opiaten (heroïne, morfine, China White, Fentanyl etc.), amfetamine, methamfetamine, xtc en/of cannabis.

Volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid speelt bij 10 procent van de verkeersslachtoffers gebruik van drugs een rol en om dat tegen te gaan kunnen bestuurders vanaf nu worden gecontroleerd. Toch zullen de controles op verdovende middelen niet op dezelfde wijze worden uitgevoerd als alcoholcontroles.

Daarvoor worden met enige regelmaat speciale fuiken opgezet, wat bij controle op drugs niet zal gebeuren. Zie de Drugs Check 3000 vooral als een extra middel dat alleen mag worden ingezet als sprake is van verdacht gedrag. Denk daarbij aan knarsetanden, grote pupillen en andere symptomen waar de technoliefhebber (of de verstokte gabber) je alles over kan vertellen.

Wie betrapt wordt krijgt allereerst een rijontzegging van 24 uur. Vervolgens moet een bloedonderzoek uitsluitsel bieden, maar de uitkomst daarvan komt gemiddeld pas twee weken na de test. Aan de hand van die uitslag wordt de hoogte van de op te leggen straf bepaald.

Overigens geldt voor gebruik van alcohol en drugs tegelijk of gebruik van meerdere soorten drugs tegelijk een zero tolerance beleid. Hoe dat precies handen en voeten krijgt is ons niet helemaal duidelijk geworden. Wel weten we dat alle surveillanceauto’s vanaf nu met de Drugs Check 3000 worden uitgerust, alleen hebben slechts 370 trainers de benodigde opleiding genoten.

Volgens ons was het logisch geweest om zoveel mogelijk agenten op te leiden vóór het festivalseizoen, maar dat dat niet gebeurd is heeft vast een goede reden.