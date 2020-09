'Mercedes EQA is uitgesteld' - Autoblog.nl

De komst van de Mercedes EQA laat langer op zich wachten. Nog even geduld voor de tweede elektrische Mercedes EQ.

Met de Mercedes EQC hebben de Duitsers een aardige eerste poging gedaan. De elektrische auto is comfortabel en snel, maar er zijn ook de nodige tekortkomingen. Je hebt niet de mogelijkheid tot 3-fase laden en de SUV is simpelweg flink aan de prijs. De tweede elektrische auto van het Mercedes EQ label is de EQA.

Waar de EQC een elektrische GLC betreft, is de EQA een elektrische GLA. Het was de bedoeling dat het model eind dit jaar gepresenteerd zou worden. In aanloop naar de onthulling deelde Mercedes al wat foto’s van het model in een gecamoufleerde pyjama. Volgens Autocar is de komst van de Mercedes EQA uitgesteld naar volgend jaar.

Er zouden logistieke problemen zijn waardoor de EQA niet op tijd klaar is. Leveranciers van batterijcellen kunnen de boel door de pandemie niet op tijd leveren. Ook het verplaatsen van de productie van de EQB heeft volgens bronnen meegespeeld. De EQB zou in eerste instantie in Frankrijk gebouwd worden. Door de verhuizing is de productie straks in dezelfde Duitse fabriek als de EQA. De komst van de elektrische crossover zou zes maanden zijn verschoven. Dat betekent geen presentatie eind 2020, maar een onthulling in de eerste helft van 2021.

Qua prijskaartje en concept moet de Mercedes EQA gaan concurreren met een auto als de Volkswagen ID.3. Dit nieuws is gunstig voor Volkswagen, want de ID.3 is nu al te koop.