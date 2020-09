Te koop: de enige Nederlandse Viper van de laatste generatie! - Autoblog.nl

Jawel, er is één baas geweest die er een op Nederlands kenteken heeft gezet.

Hoe vaak ben jij een Dodge Viper van de laatste generatie tegengekomen? Precies. De vijfde generatie van de Viper was niet echt een succesnummer. Een Viper zie je sowieso niet vaak in Europa, maar de vijfde generatie is daardoor helemaal een extreem zeldzame verschijning.

Dat is ontzettend jammer, want Dodge heeft een ongelofelijk bruut apparaat neergezet met de laatste Viper. Dodge is een van de weinige merken die nog ouderwets Amerikaanse auto’s bouwt. De Viper combineert een machtige V10 met een heerlijk agressief uiterlijk. Helaas liepen daar niet genoeg mensen warm voor.

Dat niemand in Nederland een Viper aanschaft is natuurlijk volstrekt begrijpelijk. Toch was er in 2015 één iemand zo gek prettig gestoord om een vijfde generatie Dodge Viper op Nederlands kenteken te zetten. Dat grapje kostte hem wel – hou je vast – €81.310 aan bpm. Het totaalbedrag kwam uit op €247.809.

De eigenaar heeft inmiddels afscheid genomen van zijn Viper, want de auto staat nu te koop. Helaas is het wel een vrij Nederlandse uitvoering. De auto is namelijk uitgevoerd in Gunmetal Grey met zilveren velgen en een zwart interieur. Gelukkig heeft de auto wel een on-Nederlands dikke aandrijflijn. Dat is namelijk een monsterlijke 8,4 liter V10 met 649 pk, die gekoppeld is aan een handbak.

Veel is deze Dodge Viper niet op de Nederlandse wegen te zien geweest. Er staat namelijk nog maar 5.627 kilometer op de teller. Desondanks hebben we de auto wel twee keer op Autojunk voorbij zien komen. Hoewel Leitner de auto aanprijst als een “verzamelaarsauto” hopen we dat dit niet het lot is wat deze Viper te wachten staat. We zien liever dat de nieuwe eigenaar er alsnog wat kilometers op gaat zetten.

Auto Leitner vraagt €99.500 voor deze Viper. Daar zit wel een stevig addertje onder het gras. Ondanks het feit dat de auto op Nederlands kenteken stond is dit de prijs exclusief bpm. Waarschijnlijk rekent Leitner erop dat er niet nog een Nederlander zo gek is om er een te kopen. De kans is dus groot dat we deze auto niet meer gaan zien op ’s lands wegen.

