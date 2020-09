Nieuwe BMW M3 en M4 zijn gelekt! - Autoblog.nl

In vol ornaat kun je nu al kennis maken met de nieuwe BMW M3 en M4.

Deze week is de onthulling van de nieuwe BMW M3 en M4. Toch altijd weer een spannend momentje als er een nieuw icoon gepresenteerd gaat worden. Met deze nieuwe generatie is het verrassingseffect al teniet gedaan. Iedereen weet immers wat we van die grille kunnen verwachten. Ook heeft BMW M in het verleden al het één en ander bekendgemaakt over de techniek.

Zo vlak voor de onthulling zijn de nieuwe BMW M3 en M4 toch vervroegd naar buiten gekomen. Via het Instagram-profel CarsWithoutLimits zijn foto’s verschenen. Vervolgens zijn deze gedeeld via onder andere Bimmerpost en Carscoops. Tja, als het vuurtje eenmaal loopt is het moeilijk blussen.

De foto’s tonen een nieuwe BMW M3 en M4 in kleuren die we nog niet eerder hebben gezien. Ook komen verschillende specs naar voren. Zo heeft de M4 bijvoorbeeld zwarte velgen, terwijl de velgen op de M3 wel kleur bekennen.

Het gaan twee kanonnen van auto’s worden. BMW M bedient met deze generatie een groter publiek dan ooit tevoren. Handbak of automaat. Achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. Het is maar net wat je wensen zijn, of de nieuwe BMW M3 en M4 hebben het wel te bieden. Een slimme strategie van de Duitse autofabrikant om mogelijk ook nieuwe kopers naar zich toe te trekken.