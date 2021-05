Mercedes EQA komt nu sneller van zijn plek - Autoblog.nl

Was gebrek aan keiharde kracht de reden dat je de Mercedes EQA overslaat? Dan is de kleine elektrische SUV misschien nu wél interessant.

Voordat de Mercedes EQS als unieke elektrische auto zijn werk gaat doen voor Mercedes, heeft het merk eerst een ABC-tje aan elektrische SUV’s. Deze zijn alle drie gebaseerd op een bestaand model van het merk en het is trouwens letterlijk een ABC-tje. Het gaat namelijk om de EQA, EQB en EQC.

De kleinste

De benjamin van het drietal is dus de Mercedes EQA. Deze kregen we begin dit jaar voor het eerst te zien. Voor alle technische details moet je dus vooral ons bericht van toen nogmaals doornemen. De EQA was toen letterlijk de kleinste, want de onthulling ging alleen over de EQA 250. Dat is de versie met voorwielaandrijving. Voor de beeldvorming: deze produceert 140 kW (191 pk) en sprint van 0 naar 100 km/u in 8,9 seconden. Zoals collega @RubenPriest toen al zei: de EQA 250 koop je niet voor de sprintjes.

Sprintversie

Gelukkig voor de liefhebbers van sprintjes wordt het gamma van de Mercedes EQA uitgebreid met twee nieuwe modellen. Het gaat om de EQA 300 4MATIC en de EQA 350 4MATIC. Deze leveren respectievelijk 168 kW (228 pk) en 215 kW (292 pk). De naam 4MATIC geeft al een hint naar waar die extra kracht vandaan komt: de EQA 300 en 350 krijgen een extra motor op de achteras. Ook het koppel van het nieuwe tweetal is met respectievelijk 390 en 520 Nm een aardige stijging. We zeiden al dat je prima kan sprinten met de nieuwe versies: de EQA 300 snoept al een volle seconde van de tijd van de EQA 250 af (7,7 seconden naar de 100) en de EQA 350 is welhaast rap te noemen: 6,0 seconden naar de 100.

Actieradius

Mercedes beloofde een versie van de EQA met meer actieradius. Toegegeven, de EQA heeft nu meer actieradius, maar het verschil met de 250 is nihil. Sterker nog: de maximale actieradius van de EQA 300 4MATIC is 424 km: twee kilometer minder dan de EQA 250. De EQA 350 zit er wel boven, maar met 430 km is dit niet de hoofdreden om voor één van de nieuwelingen te gaan. Waarom zo weinig verschil? Omdat het accupakket identiek is met een grootte van 66,5 kWh. Ook de maximale laadcapaciteit (DC) daarmee identiek aan de EQA 250 (max. 100 kW) en ook levert het nog steeds een laadtijd van 30 minuten op.

Prijzen

De nieuwe versies van de Mercedes EQA zijn in ieder geval wel vriendelijk geprijsd. Wederom voor de beeldvorming: de standaard EQA 250 kost 49.995 euro. De EQA 300 4MATIC mag voor 55.440 euro mee en de EQA 350 4MATIC moet 58.163 euro kosten. Daarmee lijkt de EQA 300 gelijk niet eens zo interessant meer, maar goed, keuzevrijheid is ook een belangrijk aspect. De EQA 300 en 350 zijn vanaf nu te bestellen en zoals gezegd zitten er nog versies met hogere actieradius in het verschiet. Daarvoor moet je nog even geduld hebben.