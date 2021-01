Mercedes EQA: kleine EV SUV die je 426 km ver brengt - Autoblog.nl

Naast de EQC en de EQV maken we nu kennis met het derde Mercedes EQ-model dat spoedig komt. De nieuwe Mercedes EQA!

Waar de EQC zich in het hogere segment begeeft en de EQV met name interessant is voor bedrijfswagen toepassingen, is deze EQA de eerste elektrische Mercedes voor de massa. Het is alles waar consumenten tegenwoordig warm voor lopen, maar dan in een elektrische verpakking.

De EQA is een afgeleide van de GLA en komt eigenlijk met alle eigenschappen van dit model, maar dan in combinatie met een elektrische aandrijflijn. Natuurlijk is het wel zo dat de elektrische auto een stuk meer gewicht met zich meedraagt vanwege de aanwezige batterijen. Het exacte gewicht heeft Mercedes niet in het persbericht opgenomen, maar dat het geen lichtgewicht zal zijn staat vast.

Technologie

De nieuwe Mercedes EQA komt in meerdere uitvoeringen op de markt. Het begint met de EQA 250. Dit is een voorwielaangedreven variant, goed voor 140 kW en 375 Nm koppel. De instapper, aldus Benz. Zo zit er bijvoorbeeld ook een variant in de pijplijn met 200 kW en eventuele vierwielaandrijving. De EQA 250 koop je niet voor de sprintjes. Het model doet 0-100 km/u in 8,9 seconden en de topsnelheid ligt slechts op 160 km/u. Het 66,5 kWh accupakket resulteert in een WLTP-actieradius van 426 kilometer. De laadtijd bij een wallbox of openbaar laadstation (AC-laden) bedraagt 5 uur en 45 minuten. Bij een snellaadstation (DC-laden) is de batterij al in een halfuur vol. Wie meer wenst van de EQA moet simpelweg geduld hebben. Zo komt er ook een variant met een elektrische actieradius van meer dan 500 kilometer, aldus Mercedes-Benz.

Het rijgedrag van de EQA zal behoorlijk anders aanvoelen in vergelijking met de GLA. Niet alleen door het ontbreken van een verbrandingsmotor, maar ook omdat de elektrische aandrijflijn is losgekoppeld van het onderstel en de carrosserie. Dit moet trillingen voorkomen. Daarnaast hebben er de nodige isolatiemaatregelen plaatsgevonden om een rit zo aangenaam mogelijk te maken.

Uiterlijk en interieur

Om het verschil met een GLA te benadrukken heeft de EQA de nodige uiterlijke veranderingen. Net als op de EQC heb je bijvoorbeeld doorlopende lichtunits op de voor- en achterkant. Daarnaast is de Mercedes-ster geïntegreerd in de grille. Verder kun je exclusief voor dit model tot 20-inch velgen krijgen. In het interieur heb je, afhankelijk van de uitvoering, sierdelen met roségoudkleurige en blauwe accenten.

Mercedes EQA prijzen

Dit voorjaar komt de Mercedes EQA al op de markt. Prijzen beginnen bij 49.995 euro. Bespaar wat eurie’s met het aanvinken van opties door voor de EQA 250 Business Solution Luxury te kiezen. Deze zet Mercedes voor 50.985 euro in de prijslijsten. Leasen via Mobility Service Nederland komt neer op een indicatie vanafprijs van 685 euro per maand op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.