Mercedes EQB is officieel en heet (BREEK!) - Autoblog.nl

De nieuwe Mercedes EQB gaat absoluut een verkoophit worden. Handig om de aandacht te halen van de F1-resultaten.

Op het moment van schrijven van dit artikel is de GP van Emilia Romagna bezig. Net op het moment dat Hamilton zich van de baan rijdt en Bottas met Russell crasht, vindt Mercedes het wel genoeg geweest met het slechte nieuws. Want precies op het moment dat de race is stopgezet, komt ineens hier de gloednieuwe Mercedes EQB!

Dan kunnen weer even goed de aandacht halen van de GP van Emilia Romagna. De EQB is een compacte crossover. Natuurlijk is het een auto die je voornamelijk op het asfalt gaat gebruiken.

Maar mocht je per ongeluk terecht komen in een Italiaanse grindbak, dan kun je ‘m gemakkelijk in zijn achteruit zetten om weer het asfalt op te rijden met een ronde achterstand.

Mercedes EQB

In principe lijkt Mercedes-Benz EQB gebouwd te zijn volgens hetzelfde recept als dfe EQC. De EQC is een GLC, maar dan elektrisch met een afwijkende styling. De EQB is overduidelijk een GLB, maar dan met een wat opvallender uiterlijk.

De dichte neus in het hoogglans zwart en de aan elkaar verbonden achterlichten aan de achterzijde geven aan dat je niet zomaar een GLB tot je beschikking hebt. Het appraat is 4,684 meter lang, 1,834 meter breed en 1,667 meter hoog. Bijzonder is dat het een relatief compacte crossover is met plaats voor zeven zitplaatsen.

Meer dan 272 pk

Qua motoren is Mercedes een beetje onduidelijk. Het topmodel in China is de Mercedes EQB 350 AMG Line met 292 pk. In Nederland komen er enkele varianten met ‘meer dan 272 pk’. De accucapaciteit is 66,6 kWh. De sterkste versie moet 419 km op een volle lading halen, aldus de WLTP. Of je die range ook haalt met de optionele 22″ wielen (ja, echt waar), lijkt onwaarschijnlijk. Er komen versies met voorwielaandrijving of aandrijving op alle wielen.

Uiteraard zijn er ook al bewergende beelden van een niet in de grindbak verkerende Mercedes EQB:

De Mercedes EQB maakt zijn debuut op de Shanghai Motor Show 2021. Deze wordt gehouden van 21 tot 28 april. Aan het einde van 2021 staat ‘ie bij de Nederlandse dealers.