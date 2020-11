Dit is de goedkoopste 'Italiaanse Audi R8' occasion - Autoblog.nl

Italiaanse Audi R8 occasion? Wat voor spul heeft ondergetekende nou weer opgesnoven? Om onze minister-president te citeren: dit moet ik uitleggen.

Een beetje een Lamborghini-shift deze avond. Na het onthullen van de Huracán STO en het bekendmaken van de nieuwe CEO van de Italianen, zou het toepasselijk zijn om dan ook eens in de Marktplaats zoektermen te duiken wat betreft het Italiaanse merk. Om toch nog een beetje de afwisseling erin te houden, presenteren wij vandaag liever een Lamborghini die stiekem helemaal geen Lamborghini is.

Audi R8

Al 13 jaar houdt de Audi R8 het vol. Audi verraste vriend en vijand toen zij in 2007 ineens een middenmotor-sportauto onthulden. Dikke motor en quattro-vierwielaandrijving als sterke kant. De motor in kwestie was een 4.2 liter V8, bekend uit Audi-modellen als de S8 (D2 en D3) en RS4 (B7). 420 pk: niet slecht, maar ook niet op het niveau van de dikste der diksten op supercar-gebied in 2007.

V10

Daar kwam in 2009 verandering in. De toen kersverse Lamborghini Gallardo kreeg een nieuwe 5.2 liter V10 aan boord. Zonder turbo’s of andere ongein. Omdat Lamborghini zeer grotendeels afhankelijk was van Audi, konden de Gallardo en R8 makkelijk uitgewisseld worden. Zo ook de motor. De 5.2 liter V10 verscheen ook in de R8 met 525 pk. The rest is history: de V8 verviel en de R8 is nu V10 or nothing.

Lamborghini voor een duppie

Door de Lamborghini-motor en de – helemaal bij de huidige generatie – sterke overeenkomsten tussen de Audi- en Lamborghini-versie van het concept, durft ondergetekende de Audi R8 als occasion van de avond prima in het Lamborghini thema te zetten. R8’en zijn er zat voor hele nette bedragen. Let wel dat je voor iets minder en rondom de 50 ruggen enkel op de V8 bent aangewezen. Kun je iets meer uitgeven? Dan kun je de Lamborghini V10, omringd door een wat meer ingetogen supercar, zo meenemen.

V10 Spyder

Zoals je kunt zien gaat het om een Spyder. De dakloze R8 kwam in 2010 op de markt. Zo ook dit exemplaar. De eerste of vorige eigenaar hield niet van kleur. De auto is zwart, met alle accenten in het zwart, velgen in het zwart, voorruit-omlijsting zwart en een zwart stoffen klapdak. ‘Sinister’ dan wel ‘gangster spec‘ terzijde: wij vinden juist dat een kleurtje de R8 prima staat.

De 525 pk sterke V10 leverde in de Spyder een topsnelheid van 313 km/u op. De kilometerstand van dit exemplaar is een nette 57.000. Het ziet er allemaal niet slecht uit, wat gebruikssporen terzijde. Durf jij met de goedkoopste genoegen te nemen als het gaat om een Audi R8 occasion? Dan kun je je slag slaan voor 69.500 euro op de advertentie van de zwarte R8 Spyder.