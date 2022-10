Scoor deze Mercedes met paarse swek via een veiling

Deze fraaie paarse Mercedes met paarse swek kan je nu scoren via een veiling in ‘Murica.

Net als alle markten, koelt de markt voor exotische supercars een beetje af, allegedly. Dat wil zeggen dat het voor de echte liefhebber nu natuurlijk tijd wordt om al die superdeals op te pikken van ‘investeerders’ die op hete kolen zitten. Met ons fictieve geld zitten we zo regelmatig weg te dromen op sites als mobile.de en bringatrailer.com.

Op die laatste kwamen we deze paarse Mercedes tegen. Het is een AMG GT R Pro, wat bijna de non-plus-ultra versie is. Alleen de AMG GT Black Series (en Track Series) staan hoger in de rangorde. De AMG GT R Pro was een beetje de Porsche 911 GT3 RS uit de AMG GT lijn. Qua power kreeg je niet meer dan bij een andere AMG GT R, maar de bumpers met carbon goodies, dikkere koets, rolkooi en sportstoelen zorgen voor nóg sportievere sferen.

Pratende over de motor: dat was een paar jaar geleden nog geen geblazen vierpitter met elektro-goodies bij AMG, maar een bonkige V8. Those were the days. En dan te bedenken dat we deze 4.0 toen die gepresenteerd werd al laffer vonden dan de geblazen 5.5, atmosferische 6.2 en 5.4 met compressor die de 4.0 met de turbo’s in de hete ‘V’ voorgingen.

Speciaal aan deze unit is de kleur Northern Lights Violet Metallic, een diep donkere paarstint. Wijselijk is de groene streep die veel AMG GT R Pro’s ‘siert’ achterwege gelaten. De auto is voorzien van carbon remmerij en daarnaast zijn er ook nog wat aftermarket goodies. De kleur staat goed bij de bronzen HRE’s onder de auto. Maar de tsjoenering gaat ook nog wat verder.

Kennelijk heeft de auto een chippie van Weistec en ‘downpipes’. De mijlenteller geeft 9.000 afgelegde mijlen aan. Want mochten de cactus en de stijlvolle amber ornamenten in de koplampen het nog niet weggegeven hebben: deze auto staat dus in ‘Murica. Momenteel is het hoogste bod voor de AMG GT R Pro in deze bijzondere kleur 185.000 Dollar. Met nog vier dagen te gaan, is echter nog alles mogelijk. Bied dan?