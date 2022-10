Formule 1 stewards krijgen veeg uit de pan van de kaak

De Formule 1 stewards krijgen een veeg uit de pan van de kaak himself.

Scheidsrechter zijn is vaak een ondankbaar beroep. Het publiek komt nou eenmaal niet om jou te zien shinen, maar voor de sporters in de arena. Het beste werk doe je eigenlijk als helemaal niemand het over je heeft. Dat betekent namelijk meestal dat je (geen) grote fouten hebt gemaakt. Als er wel gebabbeld wordt, zijn er waarschijnlijk wel wat discutabele beslissingen genomen.

Dat laatste gold vorig jaar bijvoorbeeld op een kille dag in december. Na de race ging het natuurlijk over Verstappen en Hamilton, maar zeker ook over Michael Masi. De Australiër was opeens de meest besproken scheidsrechter ter wereld. Toto Wolff raakt er nog steeds niet over uitgepraat.

Niet alleen Mercedes had echter pijn, Masi moest de hele affaire zelf ook bezuren. Hij werd vervangen door Niels Wittich en Eduardo Freitas, die voorheen ervaring hadden opgedaan in de DTM en het WEC. De verandering is echter niet wat iedereen betreft een belachelijk succes.

Verschillende coureurs, waaronder Alonso, hebben al het gebrek aan consistentie van de stewards aangekaart. ALO ging daarbij zo ver dat ze geen verstand van racen hebben. Ouch. Wittich baarde vooral opzien met het verbod op juwelen dragen tijdens races. Velen vragen zich af of dat nu echt de prioriteit heeft in de F1.

Recentelijk waren er weer een paar beslissingen die een tikje koddig waren. Zo moesten we tot uren na de race wachten om bevestiging te krijgen dat Perez had gewonnen in Singapore. De Mexicaan vergreep zich twee keer aan dezelfde regel. Maar hij kreeg daarvoor slechts een straf van vijf seconden en een waarschuwing. Leclerc bleef zo tweede.

In Japan moest er weer ingegrepen worden in een duel tussen Perez en Leclerc. De beslissing viel dit keer sneller. Echter de gevolgen waren niet minder koddig. Er ontstond verwarring over het feit of Verstappen nou kampioen was of niet. Zelden was een kampioenschap een grotere anticlimax.

David Coulthard vindt het allemaal maar kaak knaak. Hij zegt dat dit geneuzel in de marge na de finish moet stoppen:

Sometimes we have been waiting hours to get a result from the stewards. I know there has to be a fair process. But people switched off their televisions and computers all around the world after Singapore and went to bed before the official result was announced. That can’t be right. When the whistle blows at full-time in a football match. There are no appeals afterward about the result. That’s it. David Coulthard, gelooft in verandering waarin we kunnen geloven

