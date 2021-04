Dit is het nieuwe vervoer van Alonso en Ocon - Autoblog.nl

De nieuwe auto van de zaak voor Ocon en Alonso is een Alpine A110 geworden. Veel andere opties waren er ook niet.

Ocon zitten dit jaar bij een ‘gloednieuw’ team: Alpine. Uiteraard verandert er niet bijster veel, behalve de naam en de livery. Toch verandert er nog iets anders: er moeten nu nieuwe straatauto’s gepromoot worden.

De coureurs van Ferrari en Aston Martin zijn natuurlijk het beste af wat auto’s van de zaak betreft. Lecerc nam recentelijk nog een Pista Spider in ontvangst. Ricciardo en Ocon had het vorig jaar wat minder goed getroffen. Natuurlijk, een Renault Mégane RS is ook leuk, maar toch iets minder spectaculair. De naamsverandering naar Alpine heeft natuurlijk niet voor niets plaatsgevonden: nu moet de Alpine A110 onder de aandacht gebracht worden.

Alpine introduceert nu namelijk de Alpine A110 ‘trackside cars’. Dit zijn dus de auto’s waarmee de coureurs zich rondom het circuit van A naar B mogen bewegen. Het is de vraag of ze dat ook echt gaan doen, maar dat is in ieder geval het verhaal.

De A110’s zijn voor de gelegenheid gehuld in dezelfde fraaie livery als de nieuwe F1-auto’s. De kleuren blauw, wit en rood (van de Franse én de Britse vlag) zijn dus prominent aanwezig. Alpine heeft geen gebruik gemaakt van de fraaie blauwe lak waarin de A110 te krijgen is, het blauw is nu matblauw. De A110 kan het in ieder geval goed hebben. We wachten met smart op de special edition die ongetwijfeld gaat komen.

Uiteraard krijgen Ocon en Alonso de dikste versie van de Alpine A110: de A110 S. Deze versie heeft 292 pk in plaats van 252 pk. Niet dat het bij deze auto om vermogen gaat, het gaat meer om het specifiek gewicht. Aangezien de A110 S op 1.114 kg zit, kom je uit op 3,9 kg per pk.

Alpine pakte eerder al een pr-momentje met Ocon en de A110. De F1-coureur mocht toen twee proeven rijden voor de Monte Carlo Rally, waar de A110 aan deelnam. Uiteindelijk won het Franse scheurijzertje in de 2WD R-GT-klasse. Dit was 50 jaar nadat Alpine voor het eerst deze fameuze rally op zijn naam schreef.