Wees snel en win deze BMW M5 CS met gouden wielen - Autoblog.nl

Win deze BMW M5 CS! Kijk, dit zijn de betere winacties. Moet je wel een beetje kunnen rijden op twee wielen.

Het leven is niet eerlijk. Mensen die hard kunnen rijden krijgen een auto waarmee ze hard kunnen rijden. Het is weliswaar niet eerlijk, maar wel passend.

Dit weekend is het weer eens zover. BMW is in een goede bui en gaat een dikke M5 weggeven. Het is er niet zo maar eentje. Het betreft in dit geval een heuse BMW M5 CS. Inderdaad, een bovengemiddeld vers model.

Win deze BMW M5 CS!

Mocht je denken: “Hey, ik wil ook wel een BMW M5 CS winnen!” Hebben we niet al te best nieuws. De kans dat je er aanspraak op maakt, is bijzonder klein. Mocht je ingeschreven staan voor deelname aan de MotoGP dit jaar, dan vergroot dat je kansen aanzienlijk.

Net als de afgelopen 19 seizoenen geeft BMW namelijk een gloednieuwe BMW M5 CS weg. Daarvoor moet je uiteraard wel wat doen. Dat is namelijk de BMW M Award winnen. Dat is niet de prijs voor wie de meest misplaatste grille kan ontwerpen, maar voor de coureur die aan het einde van het seizoen de kwalificatiekoning is.

















M5 CS

Aan het einde van het seizoen wordt de persoon die zich beste heeft gekwalificeerd, getrakteerd op zo’n zo’n groene M5 CS. De auto wordt traditiegetrouw de eerste Europese GP gepresenteerd. In dit geval is dat de Grande Prémio de Portugal in Portimão, daar waar het F1-circus ook nog gaat racen.















Vorig jaar ging de Award naar Fabio Quartararararararararo. Daarvoor won de Lewis Hamilton van de Moto GP, Marc Marquez, de felbegeerde trofee (en dus diverse BMW’s!) van 2013 tot 2019.















Het is natuurlijk ook een zeer plausibele reden om even het licht te schijnen over de BMW M5 CS. Dat is namelijk de heetste, snelste en sterkste M5 allertijden. Dankzij een 4.4 liter V8 met twee turbo’s is het maximum vermogen 650 pk. Van 0-100 km/u is niet zo snel als met een MotoGP: 3 seconden rond. Alsnog heel erg snel. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Aanmelden is op dit moment vrij lastig, maar wie niet waagt, die niet wint!