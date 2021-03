Mercedes EQS met 700 km range is nu alvast te reserveren - Autoblog.nl

Mercedes biedt de vroege vogels die geïnteresseerd zijn in de EQS de kans om alvast een kleine aanbetaling te doen.

Het elektrische vlaggenschip van Mercedes, de EQS, moet nog onthuld worden. Toch kunnen we ons al een aardig beeld vormen, dankzij de Vision EQS, de prototypes en de info die Mercedes al heeft losgelaten. Er zullen dus ongetwijfeld al klanten zijn die denken: ik moet er een hebben.

Voor de klanten die net vooruitstrevend zijn als de EQS (in de woorden van Mercedes) heeft het merk alvast de reserveringen geopend voor de topklasse EV. Tegen een bedrag van €1.500 kun je een van de eerste exemplaren van de Mercedes EQC reserveren. Die eerste exemplaren kunnen we in de tweede helft van het jaar verwachten.

De informatie die we al hebben over de EQS klinkt veelbelovend. De actieradius zal bijvoorbeeld uitkomen op 700 km. Dat is flink meer dan de EQC, die het moet doen met een actieradius van 411. Uiteraard praten we dan ook over een andere prijsklasse. Mercedes geeft ook al een indicatie van de laadsnelheid: 250 kilometer in 15 minuten.

Terwijl de S-klasse nog vrij conservatief ontworpen is, mochten de ontwerpers bij de EQS wat meer los gaan. De elektrische sedan krijgt daarom een coupé-achtige vorm met een korte neus. De EQE zal een vergelijkbare vorm krijgen. Als een EQS dus net iets te duur kun je daar nog op wachten.

Ook in het interieur gaat Mercedes het anders aanpakken. De EQS krijgt een zogenaamd ‘Hyperscreen’. Dit houdt in dat het complete dashboard optisch één groot scherm is. In werkelijkheid zijn het drie schermen – een instrumentarium, een centraal scherm een een scherm voor de passagiers – die naadloos in elkaar overvloeien.

Degenen die nu al overtuigd zijn van de kwaliteiten van de Mercedes EQS kunnen alvast reserveren, via de website van Mercedes.