Dít is de bloedmooie Mercedes EQS

Das Beste oder Elektrisch.



Elk merk heeft tegenwoordig zijn label voor elektrische auto’s. Denk aan de Auto e-tron, BMW i-serie en natuurlijk de Volkswagen ID-modellen. Bij Mercedes-Benz vallen de milieuvriendelijke en vooruitstrevende auto’s onder het ‘EQ’ label.

Er is al een Mercedes EQC, een elektrische SUV van het formaat GLC. Dan is er een Mercedes EQV, de elektrische uitvoering van de Mercedes-Benz V-Klasse. Uiteraard hoort er bij zo’n label ook een absoluut topmodel. Welnu, die is er: Mercedes-Benz noemt hem heel toepasselijk EQS.

Het is een geheel elektrische auto met volledig variabele vierwielaandrijving. De elektromotor levert een vermogen van 350 kW (476 pk) en een maximum draaimoment van 760 Nm. De 0-100 km/u sprint neemt minder dan 4,5 seconden in beslag. De topsnelheid van deze bloedmooie limo bedraagt ‘meer dan 200 km/u’.

De Mercedes-Benz EQS heeft een accupakket van zo’n 100 kWh. Volgens de WLTP-testmethode is het mogelijk om op één lading 700 km ver te komen. Snelladen is uiteraard mogelijk. In 20 minuten kun je de accu’s tot 80% bijladen. Kijk, dan wordt elektrisch rijden ook een alternatief voor mensen die veel lange afstanden rijden. Uiteraard is de auto te bezichtigen op de IAA.