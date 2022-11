Personenbusje als MPV-vervanger? Dit is er allemaal te krijgen

Het aanbod van personenbusjes is anno 2022 niet bepaald overzichtelijk. We proberen wat orde in de chaos te scheppen.

De MPV is zo goed als dood. De dagen van auto’s als de Volkswagen Touran en de Opel Zafira zijn definitief voorbij. De modellen die de plek in hebben genomen van deze auto’s zijn allemaal cross-overs. Die zien er weliswaar minder braaf uit, maar zijn ook minder praktisch.

Als je nog een ouderwetse zee van ruimte wil moet je dus bij personenbusjes gaan kijken. In dat segment is er genoeg keus, maar dan moet je wel van elektrisch houden. Een groot deel van de personenbusjes zijn namelijk in ons land alleen nog elektrisch te krijgen.

Daarnaast is het aanbod groter dan het lijkt. Zoals jullie weten wordt er nergens zoveel aan badge engineering gedaan als bij busjes. De samenwerkingen veranderen ook nog regelmatig, waardoor je soms niet meer weet wat nou bij wat hoort.

Hoe het aanbod er op dit moment uitziet? We gaan het allemaal op een rijtje zetten, in dit complete overzicht van personenbusjes die er anno 2022 te krijgen zijn. Aangezien we het over busjes voor particulieren hebben zijn alle prijzen gewoon inclusief btw en bpm.

Alle personenbusjes van 2022: dit zijn ze

Citroën ë-Berlingo/Opel Combo-e Life/Peugeot e-Rifter/Toyota Proace City Verso (Electric)

Vanaf €38.715

We beginnen in het segment van de ‘ludospace’, wat eigenlijk het dichtst bij de MPV staat. Je hebt veel meer binnenruimte dan in een personenauto, maar je rijdt niet meteen in een enorm gevaarte rond.

Om te beginnen slaan we gelijk vier vliegen in één klap, met de Stellantis-vierling. Die bestaat uit de Citroën ë-Berlingo, de Opel Combo-e Life, de Peugeot e-Rifter en de Toyota Proace City Verso. Eigenlijk is het een vijfling, want er is ook nog de Fiat Doblo. De personenwagenversie daarvan is alleen niet leverbaar in Nederland.

Zoals je kunt afleiden uit de grote hoeveelheid e’s zijn deze busjes stuk voor stuk elektrisch. Ze hebben allemaal 136 pk en een 50 kWh accu met een WLTP-range van 275 tot 285 km. Als je dat te weinig vindt moet je de Toyota Proace City hebben. Dat is namelijk de enige van het stel die nog met een verbrandingsmotor te krijgen is, een 1.2 benzinemotor met 110 pk om precies te zijn.

Mercedes Citan Tourer

Vanaf €36.592

Voor de compacte personenbusjes van Stellantis is er op het moment eigenlijk maar één alternatief. Dat is de Mercedes Citan Tourer. Net als de vorige Citan is deze gebaseerd op de Renault Kangoo, maar die is (nog) niet leverbaar als personenbusje. De Nissan Townstar, die de drieling compleet maakt, evenmin.

Bij de Citan Tourer heb je nog keuze uit verschillende verbrandingsmotoren: benzinemotoren met 103 of 110 pk en diesels met 95 of 116 pk. Een derde zitrij is niet mogelijk, dus je moet de Citan Tourer zien als een hele ruime vijfpersoonsauto.

Mercedes heeft ook nog een luxere versie van Citan Tourer in de vorm van de T-klasse. Die komt niet naar Nederland, maar de elektrische versie wel. Die gaat EQT heten en werd vorig jaar onthuld als EQT Concept. Het wachten is nog op de productieversie.

Volkswagen ID. Buzz

Vanaf €69.990

Het meest besproken personenbusje van dit jaar is ongetwijfeld de Volkswagen ID. Buzz. Na talloze concept cars heeft Volkswagen het eindelijk aangedurfd om een retrobusje in productie te nemen. Deze zit qua formaat tussen de Caddy en de Transporter in.

De ID. Buzz biedt vooralsnog plaats aan maximaal vijf man, maar er zit ook een zevenzits versie in de pijplijn. Qua elektrische capaciteiten is de ID. Buzz alle andere busjes de baas, met een WLTP-range van 413 km en een snellaadvermogen van 170 kW. En de ID. Buzz is natuurlijk ook een stuk hipper.

Citroën ë-Jumpy Combi/Citroën ë-Spacetourer/Fiat e-Scudo Combi/Opel Vivaro-e Combi/Opel Zafira-e Life/Peugeot e-Expert Combi/Peugeot e-Traveller/Toyota Proace Verso Electric

Vanaf €48.353

Als we in het segment van de grotere personenbussen gaan kijken komen we wederom uit bij een hele berg Stellantis-busjes. De Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert en Toyota Proace worden namelijk allemaal geleverd als personenbusje.

Om het extra ingewikkeld te maken is er van diverse modellen ook weer een luxe versie, die een andere naam heeft. Dat zijn de Citroën Spacetourer, Opel Zafira Life en Peugeot Traveller. Daarmee komt het totaal op acht verschillende personenbusjes, die allemaal technisch identiek zijn.

Al deze busjes hebben een ‘e’ voor of achter de naam en zijn alleen bij ons als EV te krijgen. Je kunt wel kiezen uit twee verschillende accupakketten. Met een 50 kWh accupakket heb je een range van 230 km en met het 75 kWh accupakket komt daar nog 100 km bij. Het vermogen is in alle gevallen 136 pk.

Met deze busjes kun je acht of negen man vervoeren, iets wat tegenwoordig met geen één auto meer lukt. Althans, niet op een legale manier.

Volkswagen Caravelle/Multivan (T6)

Vanaf €44.194 (Caravelle)

Voor een personenbus met een ouderwetse benzinemotor kun je niet meer bij Stellantis terecht, maar nog wel bij Volkswagen. Op basis van de Transporter is er de Caravelle en de meer aangeklede Multivan. Er is inmiddels een nieuwe Multivan (daar komen we zo op), maar ook de oude Multivan is momenteel nog te bestellen.

De Multivan is alleen nog leverbaar als 2.0 TDI met 204 pk, bij de Caravelle kun je kiezen uit 110 pk, 150 pk of 204 pk. In beide gevallen heb je een 2-2-3 opstelling. In deze Transporter-derivaten kun je dus zeven man kwijt.

Mercedes eVito Tourer/V-klasse/EQV

Vanaf €76.623 (eVito)

Op basis van de Mercedes Vito zijn er maar liefst drie personenbusjes. Allereerst is er de eVito Tourer. Dat is de personenversie van de elektrische eVito. Daarnaast is er de luxe V-klasse, die voorheen als Viano door het leven ging. Daar is ook weer een elektrische versie van: de EQV.

De eVito en EQV komen praktisch even ver (zo’n 360 km in de WLTP), want ze hebben beide een 100 kWh accu. De EQV is wel vlotter, met een vermogen van 204 pk in plaats van 150 pk. Met de V-klasse is het nog gewoon dieselen, met diverse motorvarianten. In deze Mercedes-bussen is er plek voor acht of negen man, afhankelijk van de configuratie.

Volkswagen Multivan (T7)

Vanaf €54.910

Last but not least is er de nieuwe Volkswagen Multivan. Waar de Multivan voorheen de personenversie van de Transporter was, is het nu een volledig op zichzelf staand model. Daarmee is het meer MPV en minder bestelwagen. De nieuwe Multivan staat ook gewoon op het MQB Evo-platform.

De basis van deze personenbus is daarmee een stuk moderner dan die van zijn voorganger. Dat zie je ook terug in de motorisering. De Multivan is namelijk een heuse plug-in hybride, met een 13 kWh accu. De Multivan is overigens nóg groter dan de T6, dus je hebt echt een zee van ruimte.