Mercedes eSprinter prijs aan de forse kant

In vergelijking met een gewone Sprinter is de Mercedes eSprinter prijs even slikken.

Twee keer een conventionele Mercedes Sprinter of eenmaal de elektrische eSprinter? Want het prijsverschil is dermate groot dat je twee diesel sprinters kunt kopen voor één elektrische variant.

De gewone Mercedes Sprinter begint bij 21.845 euro, uiteraard exclusief BTW en BPM. Dan heb je een 211 CDI met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De Mercedes eSprinter prijs begint bij 53.990 euro. Een fors verschil.

Het is niet zo dat de eSprinter standaard volgehangen is met luxe. Je moet het alsnog hebben van de optiepakketjes om de elektrische bedrijfswagen verder aan te kleden. Onder andere Digitale radio en lendensteun voor de bestuurdersstoel is onderdeel van het startpakket, wat 495 euro bovenop de prijs doet. Het duurste pakket is het startpakket in combinatie met een achteruitrijcamera. De meerprijs bedraagt 995 euro.

Mercedes kondigde de komst van eSprinter eind vorig jaar aan. De elektromotor aan boord is goed voor 115 pk en 295 Nm koppel. Met een nettocapaciteit van 35 kWh heb je een actieradius van 120 kilometer. Met de optionele hoogvoltbatterij (47 kWh) heb je een actieradius van 168 kilometer. De meerprijs van die batterij bedraagt echter 7.373 euro. En dan ligt de Mercedes eSprinter prijs alweer boven dan 60.000 euro. Kortom: een leuke eerste poging van Mercedes, maar voor de kleinere ondernemer een peperdure investering.