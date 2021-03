Wanneer is de elektrische bus gemeengoed? - Autoblog.nl

De tweede generatie eSprinter moet het proces gaan versnellen.

Dat er meer elektrische auto’s bijkomen is niet voor iedereen goed nieuws. Liefhebbers van grote atmosferische motoren met veel cilinders komen niet echt aan hun trekken. Maar laten we eerlijk zijn, eenvoudige viercilinder diesels zijn nauwelijks opwindend te noemen, toch?

Elektrische bedrijfswagen

Daarom zijn elektrische bedrijfswagens wat minder pijnlijk voor de liefhebber om te verkroppen. We zien dat veel fabrikanten er op kleine schaal al mee bezig zijn. Volkswagen werkte samen met ABT Sportsline aan de elektrische T6.1 en Renault was er vroeg bij met de elektrische Kangoo Z.E.. Maar om het een succes te maken, moet de elektrische bedrijfswagen wereldwijd aan de man gebracht worden.

Dat gaat gebeuren met de tweede generatie eSprinter. Das Haus heeft de auto al vorig jaar aangekondigd. Productielijnen en data waren toen nog niet definitief bekend. Dat zijn ze nu wel: de Mercedes eSprinter komt namelijk in de tweede helft van 2023. Je zult dus meer dan twee jaar moeten wachten om met zo’n fluisterstille bedrijfsbus te kunnen rijden. De eerste generatie is nu nog gewoon leverbaar, overigens.

Toch is die tweede generatie wellicht het wachten waard. De Mercedes eSprinter gaat namelijk een elektrische bedrijfswagen worden die overal verkocht gaat worden. Sterker nog, de eSprinter gaat gebouwd worden in drie verschillende fabrieken. Namelijk in Düsseldorf, Ludwigsfelde en North Charleston. Het is niet zo dat de Mercedes eSprinter er in één uitvoering komt. Er zal keuze zijn tussen allerlei varianten qua opbouw, lengte, hoogte en carrosserie.

De basis is hetzelfde, maar de rest kun je naar eigen keuze op laten bouwen. Bij de meeste elektrische busjes van dit moment is de keuze heel erg beperkt. Bij de volgende generatie eSprinter kun je kiezen uit twee formaten qua wielbasis en maar liefst 3 verschillende accupakketten. Goed nieuws voor de puristen: de elektrische Sprinters hebben altijd achterwielaandrijving.

Wat denk jij? Wanneer is de elektrische bestelwagen gemeengoed? Eerder of later dan de personenauto’s? Laat het weten, in de comments!