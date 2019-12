Mercedes eSprinter valt bewust nogal tegen

Cijfers waarvan alleen een Panda Elletra uit 1990 jaloers wordt. Wat is de reden?

Tussen een aankondiging en de daadwerkelijke introductie kan nog weleens een flinke tijd zitten. Denk aan de Tesla Cybertruck, de Tesla Semi of de Tesla Roadster. Overigens doet Tesla dit niet als enige, ook Porsche kan er wat van. Zo was de 911 Speedster aanvankelijk eerst een ‘concept’. Eh, maar natuurlijk.

Een andere auto die al was aangekondigd, maar nog niet in productie, was de Mercedes-Benz eSprinter. De Sprinter is de grootste bedrijfswagen van Mercedes en werd op 6 februari 2018 onthuld. Tijdens de onthulling van de nieuwe Sprinter werd de eSprinter ook aangekondigd. Nu, een jaar en tien maanden verder, wordt de eSprinter daadwerkelijk in productie genomen.

Mocht je twijfelen tussen een elektrische Sprinter of eentje met dieselmotor: de specificaties maken meteen duidelijk waar de eSprinter voor bedoeld is: stedelijk gebieden. De elektromotoren zijn niet bijster sterk en de actieradius is ook niet ‘je van het’. De elektromotor levert 85 kW, zo’n 115 pk en het koppel bedraagt 295 Nm, waarden waar een eenvoudige turbodiesel 20 jaar geleden zijn hand niet voor om hoefde te draaien.

De topsnelheid is zo hoog de eigenaar het zelf wil. Er is keuze uit 80, 100 of 120 km/u. Dit zie je wel vaker bij bedrijfswagens die in een enorme vloot worden aangeschaft waarbij er veel verschillende coureurs, eh, chauffeurs gebruik maken van de auto.

Dan het minder goede nieuws. De accupakketten zijn oo niet denderend, zo lijkt het. Er is keuze uit twee verschillende batterijen. Eentje van 41 kWh og eentje van 55 kWh. Er zit overigens een reden achter. Ten eerste het gebruik: deze auto is bedoeld voor dichtbevolkte gebieden waar de snelheden laag liggen en waar je geen directe uitstoot wenst.

Een andere reden is het gewicht. Natuurlijk kan Mercedes er wel grotere accupakketten in leggen, maar dat gaat ten koste van het laadgewicht. De eSprinter met de 41 kWh batterij mag namelijk zwaarder beladen worden dan de eSprinter met de 55 kWh uur batterij. Wanneer de eSprinter bij de dealers staat en wat ‘ie precies kost, is vooralsnog niet bekend.