Nog altijd 40k+ VW sjoemeldiesels op de Nederlandse wegen

Kuch, kuch. Vieze sjoemeldiesels van de Volkswagen Groep rijden nog steeds in veelvoud op de Nederlandse wegen.

Het Volkswagen dieselgate verhaal. Wanneer begon dat ook alweer? Juist: 2015. Dat is alweer vijf jaar geleden. In de tussenliggende jaren heeft Volkswagen en zustermerken boetes moeten betalen en auto’s moeten updaten. Dit laatste vereist ook een stukje medewerking van de bezitter. De auto moet immers langs de de dealer om de sjoemel software eruit te slopen.

BNR Nieuwsradio heeft de actuele cijfers opgevraagd bij de RDW. Vijf jaar na de uitbraak van Volkswagen dieselgate. Wat blijkt, er rijden nog altijd 40.540 sjoemeldiesels in Nederland. Dat betekent dat 107.365 auto’s keurig een update hebben gehad, maar nog altijd tienduizenden foute diesels rondrijden. In totaal werden 147.905 diesels teruggeroepen. Het ging hier om auto’s van de merken Audi, Seat, Skoda en Volkswagen.

Het is niet illegaal om met een sjoemeldiesel te rijden. Wat de RDW betreft komt daar verandering in. De RDW is van mening dat aan terugroepacties verplicht gehoor moet worden gegeven. Niet alleen in deze case, maar in alle gevallen van een terugroepactie. In sommige gevallen is er bijvoorbeeld sprake van potentieel brandgevaar of kan een deel van de auto afbreken met letsel tot gevolg. De oproep van de RDW is in dat kader zo gek nog niet.