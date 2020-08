Deze Koenigsegg Jesko optie kost 375.000 euro

We plagen de Duitsers vaak over de dure opties. Deze Koenigsegg Jesko optie is echter wel heel extreem.

Het bewijs dat de Zweden er ook wat van kunnen. Of de kopers deze optie ook het geld waard vinden is wachten tot de eerste exemplaren geleverd worden. Je kunt het namelijk gewoon zien aan de buitenkant.

Autoverzamelaar en zakenman Manny Khoshbin deelt op YouTube zijn avonturen in autoland. Hij geeft een exclusief kijkje achter de schermen hoe het is om een collectie te bezitten. Onderhoud, nieuwste aanwinsten en het configureren van nieuwe modellen. Het komt allemaal aan bod op het YouTube-kanaal van deze beste man.

Khoshbin ziet zo’n Koenigsegg Jesko wel zitten en in een video laat hij de configurator zien. Er is één optie die echt te spuigaten uitloopt. Wil je dat de Jesko bestaat uit naakt carbon, dan moet je maar liefst 375.000 euro dokken. Een bizarre prijs, want voor hetzelfde geld koop je ook een gloednieuwe Ferrari.

De gemiddelde Koenigsegg-koper zal zijn schouders ophalen. Ook Khoshbin reageert laconiek op het bizarre bedrag van de Koenigsegg Jesko optie. Het zijn juist dit soort klanten die het stadium Ferrari, Lamborghini en Porsche allang gepasseerd zijn. We hebben het over vermogenden die shoppen bij merken als Bugatti, Pagani en dus ook Koenigsegg.