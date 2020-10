M3 Touring gaat nu al de plank misslaan - Autoblog.nl

Nee! Stop ze nu het nog kan! Of maakt het niet uit dat de nieuwe M3 Touring de plank mis gaat slaan?

Wees dankbaar voor wat je wel krijgt en kijk niet naar wat je niet hebt gekregen. Een wijze boodschap van een wijs persoon, die ons helaas ontgaan is.

Dus we moeten natuurlijk blij zijn dat de BMW M3 Touring onze kant op komt. We hebben al jaren om zo’n auto zitten schreeuwen en nu komt ‘ie dan eindelijk onze kant op. Voordat de auto onthuld is, beginnen we al met het muggenziften.

Ten eerste vanwege de wachttijd. De M3 Touring staat pas in de planning voor 2022, waarschijnlijk op het moment dat de huidige 3 Serie generatie een facelift (Life Cylce Impulse volgens BMW) zal ondergaan.

Twee smaakjes

Maar het gaat niet alleen om het wachten, ook hetgeen waarop we wachten. Want zoals we weten, is de M3 sedan leverbaar in twee uitvoeringen. Een instapper met 480 pk, handbak en achterwielaandrijving. Dan is er een M3 Competition met 510 pk, automaat en vierwielaandrijving.

Geen keuze bij M3 Touring

De Touring zal hoogstwaarschijnlijk enkel en alleen geleverd worden als Competition. Dat meldt BMWblog. Dus het punt waarop de snelle stationwagon uit München zich kon onderscheiden, komt helaas te vervallen. Nu is het op zich geen gekke keuze.

De M3 Touring zal een nicheproduct worden. Daar bij past het op zich ook wel bij het type auto. Juist in combinatie met vierwielaandrijving en een automaat zal de alltagstauglichkeit alleen maar beter worden. Ook de Audi RS4 wordt enkel in die configuaritie verkocht, bijvoorbeeld.

Liefhebbers vs kopers M3 Touring

Een ander punt is dat er een verschil zit tussen de liefhebbers en de mensen die daadwerkelijk zo’n auto kopen. Denk aan de Jaguar F-Type, BMW M5/M6 en diverse Porsches. Ondanks de mogelijkheid voor een handbak, is de automaat (veel) populairder. De meest belangrijke reden waarom de handbak niet beschikbaar wordt voor de stationwagon, is de Amerikaanse markt.

Geen M3 Touring voor US markt

De Verenigde Staten is namelijk verreweg de grootste markt voor BMW M-modellen met een handbak. Sterker nog, dankzij de VS komt de reguliere M3 er ook met handbak. De M3 Touring komt niet naar de VS (de 3 Serie ‘Wagon is niet gehomologeerd voor de VS), dus een handbak is gewoonweg geen mogelijkheid. Nogmaals, laten we blij zijn met wat we wél krijgen…

Fotocredits: Knalgele M3 Touring geschoten door @domusdimaria via Autojunk.