Autojunk Foto van de Maand - September 2020 - Autoblog.nl

Ook in september was er weer een winnende foto. Welke van deze drie foto’s het geworden is en waarom lees je hier.

Het is weer de 7e, dus dat betekent dat we de beste drie foto’s die afgelopen maand op Autojunk zijn verschenen in de schijnwerpers zetten. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat er deze maand wat minder te kiezen viel, maar gelukkig hebben we alsnog drie foto’s kunnen selecteren die het uitlichten waard zijn. Daarbij hebben we hulp gekregen van de winnaars van vorige maand, Casper en Sebastiaan a.k.a. @twinphotographys.

Je kunt zeggen wat je wilt over de Audi RS Q8 van Abt, maar het is een auto die je niet over het hoofd ziet. @jellesv kreeg de gelegenheid om een fotoshoot te doen met het allereerste exemplaar van Nederland. Van zijn fotoreeks was deze foto was ons betreft het best gelukt. De zakelijke omgeving past goed bij het wit en zwart van de auto. Ook is er genoeg afstand genomen van de auto, wat zorgt voor een rustige compositie. Al met al een cleane plaat. Het enige element dat daar afbreuk aan doet is het blauwe paaltje links in beeld.

Sebastiaan en Casper hadden het volgende te zeggen over deze foto: “Vette foto van natuurlijk een hele dikke wagen. Compositie is ook lekker. Puntje van kritiek is dat ik de blauwe paal aan de linkerkant had weggehaald bij de nabewerking en nog een wat spannendere colorgrade had toegevoegd.” Qua kleuren is het inderdaad geen spannende foto, dus meer dan een derde plek zit er niet in.

De BMW M4 is een auto die we al talloze keren voorbij hebben zien komen op Autojunk. Als je dus op wilt vallen moet het ofwel een bijzonder exemplaar zijn, ofwel hij moet heel mooi vastgelegd zijn. Dit exemplaar voldoet aan beide eisen. De ‘vuilniszakgrijze’ kleur zie je niet vaak op een M4 en belangrijker nog: de auto is erg fraai op de foto gezet door @row1.

Rowan koos ervoor de M4 met een laagstaand zonnetje te fotograferen in de duinen, wat zorgt voor een lekker sfeervol plaatje. De omgeving is mooi in beeld gebracht, zonder dat het afleidt van de auto. Het enige minpuntje is dat de bewerking ietwat over the top is.

Casper en Sebastiaan hadden helemaal geen minpuntjes: “Goede compositie, goed licht en goede nabewerking. Super foto van een hele dikke M4. Niks op aan te merken!”

We zien graag zo veel mogelijk afwisseling in de winnaars van de Foto van de Maand, maar om deze fotoshoot met een rode 812 Superfast konden we simpelweg niet heen. Casper en Sebastiaan, die vorige maand indruk maakten met hun foto van een GT3 RS in Normandië, staan nu dus opnieuw op de eerste plaats.

De hele serie bestond uit topfoto’s, maar er kan maar één foto de beste zijn. Dat is wat ons betreft deze creatieve foto. Het feit dat de foto door een raam is genomen zorgt voor een spannende compositie, met een mooie framing van het onderwerp in kwestie: een fraaie dieprode 812 Superfast. De rode kleur van de raamkozijnen sluit daar perfect op aan en de vliegtuigen op de achtergrond maken het af. Kortom: een foto die de titel Foto van de Maand verdient!

Volgende maand: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Je foto’s uploaden op Autojunk is het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op een plekje in de top drie.