Horner: Max gaat puik in tweede seizoenshelft

Mooie woorden van Red Bull teambaas Horner over MV33. De Brit spreekt ook nog even over zijn verwachtingen voor Spa.

Oké, dus de eerste helft van het seizoen is niet geworden wat iedereen er van gehoopt had, maar gelukkig is er nog de tweede seizoenshelft, niet? Na een paar weekjes het hoofd leegmaken staat volgend weekend alweer de Grand Prix van België op de planning. Tijd dus om het achteruit kijken achter te laten en de blik definitief op de toekomst te richten.

Maar helaas, dat je klaar bent met het verleden wil niet zeggen dat het verleden ook klaar is met jou. De ongelukkige beslissing van Red Bull om de auto van dit jaar RB13 te noemen is nog niet gerectificeerd. Dat geldt evenmin voor het gebrek aan power van de Renault-unit.

Desalniettemin gaf Horner eerder te kennen dat hij zijn vizier gericht heeft op Ferrari in de tweede helft van het seizoen. Niet dat hij denkt de Italianen nog te kunnen verslaan in het kampioenschap, zoals vorig jaar wel lukte. RBR moet echter wel proberen meer punten te scoren dan Ferrari in de komende negen races, volgens Christian.

Een van de mannen die dat snode plannetje om moet zetten in realiteit is natuurlijk onze Max. Horner heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken, zo zegt hij tegen ESPN:

“It [de eerste seizoenshelft] has been very frustrating for him but he’s handled it well and I think it’s broadened his shoulders as a 19 year-old. He’s still a young guy, he hasn’t done a huge amount of car racing since he stepped out of karts three or four years ago. I think he’ll actually come out of the other side stronger for it and I’m pretty confident the second half of the year, for him, you’ll see some great things.”

Ongetwijfeld tot vreugde van de drommen fans die volgend weekend naar de Ardennen afreizen, heeft Horner de race nog niet afgeschreven (in tegenstelling tot de race in Italië een week later). Dit ondanks het feit dat het circuit de nodige power vraagt. Vooral op zondag ziet hij mogelijkheden:

“Spa is going to be a huge race for Max. There will be a huge amount of Dutch and Belgian fans supporting Max. Hopefully we can be reasonable there. Austria we were hugely competitive, particularly on Sunday, on Saturday we are going to struggle. I can imagine us being fifth and sixth on the grid on a Saturday but quicker than that on a Sunday. The great thing about Spa is that you have the ability to overtake there. Monza I am trying not to think about!”

Met die tien pk extra in de staart die Max krijgt van de fans zou het weleens voldoende kunnen zijn voor een podiumpje. Als het regent? En er een Ferrari en Mercedes uitvalt? We gaan het zien. Mocht je overigens een van die fans willen zijn die Max een extra duwtje in de rug geeft, dan kan dat! Alles wat je moet doen is aangeven dat je een betere reden hebt om bij de race te zijn dan dat je schoonmoeder de 27ste jarig is, onder dit artikel. Wel snel zijn, want alleen inzendingen tot 18:00 worden meegenomen in de toekenning van de kaartjes.