Hamilton en Mercedes kibbelen over verloren punten

Problemen in het paradijs. Hamilton en Mercedes kibbelen na de Grand Prix van Turkije over verloren punten.

De race van vanmiddag leek op voorhand een lastige te worden voor Lewis Hamilton. Door het wisselen van zijn verbrandingsmotor, moest de regerend kampioen tien plekken inleveren op de grid. De snelheid van de Mercs bleek echter zo puik, dat HAM in de race toch nog een kans op de zege leek te hebben. En als het dan niet de zege zou worden, dan toch op zijn minst een podium. Het mocht echter niet zo zijn, want Hamilton werd ‘slechts’ vijfde.

Dat had niks te maken met gebrek aan snelheid of crashes, maar alles met de strategische keuzes die gemaakt werden in de staart van de race. In vochtige omstandigheden werd het op een gegeven moment de keuze om door te rijden tot het einde op één set inters, of om toch nog een keer te stoppen voor een tweede set. Alleen Sebastian Vettel dacht daar anders over. De Duitser voelde genoeg grip voor een poging op slicks, doch zijn gevoel bleek hem andermaal in de steek te laten.

Ricciardo was de eerste die wisselde, maar leek daar aanvankelijk weinig mee op te schieten qua rondetijd. Pas toen ook de tweede set inters van de honingdas wat gesleten was, gingen zijn rondetijden omlaag. Red Bull was desalniettemin zeker van haar zaak. Zo zeker, dat het zelfs Max Verstappen vanaf P2 binnenhaalde voor nieuwe inters én daarna buffer Perez vlak voor de neus van Hamilton weghaalden voor een stop.

Ook Mercedes leek ervan overtuigd dat dit de beste move was. Met Bottas nam Das Haus ook ‘het risico’. Dat was op dat moment alleen nog een risico ten opzichte van de niet gestopte Leclerc. Hamilton wilde men ook naar binnen halen, maar die wilde daar zelf niks van hebben. De Brit reed dus door. Althans, in eerste instantie reed hij door. Dat leek hem P3 op te leveren…

Doch met slechts zeven rondes te gaan riep Mercedes hem alsnog naar binnen. Dit om P5 zeker te stellen. Hamilton ging dit keer wel mee met zijn team, maar achteraf gezien was dat waarschijnlijk het slechtste wat Mercedes en Hamilton hadden kunnen doen. Enige kans op meer dan P5 was nu verloren en de Brit kwam zelfs nog onder druk te staan van Gasly en Norris. HAM ging dan ook ouderwets los op de radio. En hoewel hij na de race alweer wat bekoeld was, bleek Lewis ook bij de microfoons nog niet blij:

Of het moeilijk is om de juiste calls te maken? Nee dat denk ik eigenlijk niet. Ik hoorde dat Ocon het einde van de race op zijn eerste set banden gehaald heeft, dus ik denk dat het mogelijk is. Wat we nu gedaan hebben was waarschijnlijk de slechtste optie. Maar ja, ik kwam toch binnen omdat we een team zijn. Lewis Hamilton, heeft zijn bokkenpruik weer teruggevonden

Teambaas Toto Wolff is het niet eens met zijn superster:

Lewis kon niet zien dat hij een dikke seconde per ronde verloor. De beste strategie was waarschijnlijk geweest stoppen op het moment dat we aanvankelijk voor ogen hadden. Dan hadden we daarna kunnen vechten op de baan met Perez en Leclerc voor P3. Als je in de auto zit heb je niet het hele overzicht, maar we hebben genoeg tijd om dit uit te praten. Toto Wolff, hoopt inmiddels stiekem dat George Russell sneller is dan Lewis Hamilton

Met zijn vijfde plek verliest HAM vandaag acht puntjes op Verstappen die tweede werd. Bij Mercedes moeten ze vanavond de emoties even beter proberen te managen dan de banden vandaag…