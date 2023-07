Ze zijn bij Mercedes helemaal klaar met Diva 2.0

Het is wederom niet het jaar van Mercedes. Van 2014 tot en met 2020 was het verreweg de snelste auto, maar sindsdien stoeien ze nogal met de nieuwe regelgeving. Hun ‘Zero Pod’-design was op papier briljant, maar werkte op asfalt totaal niet. Sindsdien is Mercedes constant achter de feiten aan aan het lopen.

Gisteren – tijdens de GP van Engeland 2023 – werd dat nog eens pijnlijk duidelijk. Temeer omdat ze niet eens het snelste team met een Mercedes-motor waren! McLaren Racing was gisteren namelijk gewoon sneller, zowel in de kwalificatie als in de race.

Mercedes klaar met Diva 2.0

Voor het team uit Brackley is het mooi geweest: ze zijn nu klaar met Diva 2.0. Nee, niet Lewis of George, maar met de auto. Tot ie conclusie komt het Britse Autosport. Die van vorig jaar – de W13 – is Diva, die van dit jaar – de W14 – noemen ze de Diva 2.0. Mercedes had bij de GP van Monaco 2023 een grote update doorgevoerd, maar die bracht niet het gewenste succes. Met het huidige ‘pakket’ ziet Mercedes er geen heil in om de auto verder te ontwikkelen.

Ik denk dat we snel overstag gaan. We hebben geen keuze. P2 of P3 maakt niet echt indruk op mij en het team. Het gaat erom dat we terug kunnen komen en een kampioenschap kunnen winnen. Dat gaat dit jaar niet gebeuren. We moeten onze blik op volgend jaar richten. De races die er nog aan komen, moeten we gebruiken om te leren en ons te ontwikkelen. We moeten ervoor zorgen dat we dat mee kunnen nemen naar volgend jaar. Dat gezegd hebbende, de regelgeving blijft gelijk. Het is dus niet leert als je de auto niet verder ontwikkeld. Het is een balans die we goed moeten vinden. Toto Wolff, is helemaal klaar met Diva 2.0

Heeft het zin?

Daar zegt hij een waar woord. Want je kan alles op 2024 mikken, maar dan nog zit je met een probleem: de andere teams ontwikkelen zich wel c.q. ook in de tussentijd. Ook kan doorontwikkeling soms wel soelaas bieden. Kijk maar naar McLaren dat sinds de GP van Oostenrijk enorme stappen heeft gezet. Ook Williams – met de oude Mercedes engineer James Vowles aan het roer – ontwikkelt gestaag door en met succes.

Overigens deed Mercedes het ook weer niet zó slecht. De afstand met Red Bull is redelijk groot, maar ten opzichte van vorig jaar gaat het een stuk beter. Mercedes staat in het kampioenschap dan ook voor op de Scuderia Ferrari en Aston Martin. Het is ook maar de vraag in hoeverre de uitspraken van Toto Wolff serieus te nemen zijn. Ondanks dat voor hem alleen winnen telt, kunnen wij ons zo voorstellen dat ze bij het hoofdkantoor van Mercedes wel eisen dat ze voor de andere teams blijven en niet verder wegzakken.